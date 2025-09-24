الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يكشف عن تفاصيل "منتدى ثقافة الطفل"

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، منتدى ثقافة الطفل بعنوان "دليل أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي"، يوم الأحد القادم الموافق ٢٨ سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساء.

منتدى ثقافة الطفل

ويأتي منتدى ثقافة الطفل ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، والتي تقام تحت شعار ونكمل المشوار.

ومنتدى ثقافة الطفل يقام لمناقشة قضايا الطفولة مع الباحثين والمتخصصين والمهتمين بثقافة الطفل، ويتحدث في المنتدى د. محمد حسام محمود، د. أماني جمال مجاهد، م. زياد عبد التواب، ويدير المنتدى الباحث أحمد عبد العليم مدير المركز، مقررا المنتدى: د. مروة عادل، الباحث حسن الحلوجي.

