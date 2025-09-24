القومي لثقافة الطفل يطلق مبادرة "يوم بلا شاشات" غدا

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، مبادرة "يوم بلا شاشات" لدعم النشء والشباب، وذلك غدا الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر.

وهو يوم مصري مميز يسعى المركز من خلاله لكي يبتعد الأطفال والنشء عن الجلوس أمام الشاشات، وتنظيم أنشطة نافعة تستثمر الوقت وتثمن قيمته، بعيدًا عن إهداره في متابعة الشاشات ومحتواها غير المفيد في أغلب الأحيان.

يأتي ذلك في محاولة لترشيد استهلاك الوقت أمام الشاشة وشحذ أذهان الصغار إلى أنشطة تقدم أفكارًا ناجحة للحياة.

القومي لثقافة الطفل

وتهدف المبادرة إلى توعية أولياء الأمور والقائمين على التربية بمسئوليتهم عن المحتوى المشاهد من قبل الأطفال، وتوعية الصغار بضرورة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، وتوفير فرصة لتوعية الأطفال بأنشطة أخرى مفيدة بعيدًا عن الشاشات مثل (زيارة الأقارب- الاستماع للموسيقى- قراءة كتاب- زراعة النباتات- زيارة المتاحف- زيارة مستشفيات الأطفال- الذهاب إلى المكتبة- المشاركة في الأنشطة الثقافية المتاحة- ممارسة الرياضة- ممارسة الهوايات- رعاية الحيوانات الأليفة- ابتكار فكرة لديكور المنزل- تدوير المخلفات- تزيين المنزل- تصميم هدية للأب والأم)، وغيرها من الأنشطة بلا شاشات.

في محاولة عملية للعودة بهؤلاء الصغار إلى أنشطة يومية بسيطة تحتل حيزًا من تفكيرهم اليومي، وتستطيع مزاحمة الشاشات في ممارسة المتعة اليومية للصغار، والوصول بتلك الفكرة لتكون عادة يقوم خلالها الصغار بتقليل متابعة الشاشات وممارسة أنشطة بديلة تمكنهم من المقارنة العملية بين تلك الأنشطة ومتابعة الشاشات.

كما يقيم المركز احتفالا بهذه المناسبة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بحضور نخبة من الإعلاميين وقيادات الرأي والشخصيات العامة.

وتستهدف المبادرة توفير المناخ لمشاركة الأطفال بأفكار جديدة نافعة يمكن مناقشتها وتنفيذها في برامج خلال المبادرة، والخروج من المبادرة بحزمة من البيانات والإحصائيات والدراسات الميدانية يمكن الإفادة بها في كافة أوجه التعامل مع الأطفال والمحتوى المقدم إليهم، والكشف عن أماكن القصور وتحديد نقاط القوة لمواجهة أخطار الشاشات وكيفية التعامل معها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.