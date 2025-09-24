الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يطلق مبادرة "يوم بلا شاشات" غدا

القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، مبادرة "يوم بلا شاشات" لدعم النشء والشباب، وذلك غدا الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر.

وهو يوم مصري مميز يسعى المركز من خلاله لكي يبتعد الأطفال والنشء عن الجلوس أمام الشاشات، وتنظيم أنشطة نافعة تستثمر الوقت وتثمن قيمته، بعيدًا عن إهداره في متابعة الشاشات ومحتواها غير المفيد في أغلب الأحيان.

يأتي ذلك في محاولة لترشيد استهلاك الوقت أمام الشاشة وشحذ أذهان الصغار إلى أنشطة تقدم أفكارًا ناجحة للحياة.

القومي لثقافة الطفل 

وتهدف المبادرة إلى توعية أولياء الأمور والقائمين على التربية بمسئوليتهم عن المحتوى المشاهد من قبل الأطفال، وتوعية الصغار بضرورة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، وتوفير فرصة لتوعية الأطفال بأنشطة أخرى مفيدة بعيدًا عن الشاشات مثل (زيارة الأقارب- الاستماع للموسيقى- قراءة كتاب- زراعة النباتات- زيارة المتاحف- زيارة مستشفيات الأطفال- الذهاب إلى المكتبة- المشاركة في الأنشطة الثقافية المتاحة- ممارسة الرياضة- ممارسة الهوايات- رعاية الحيوانات الأليفة- ابتكار فكرة لديكور المنزل- تدوير المخلفات- تزيين المنزل- تصميم هدية للأب والأم)، وغيرها من الأنشطة بلا شاشات.

في محاولة عملية للعودة بهؤلاء الصغار إلى أنشطة يومية بسيطة تحتل حيزًا من تفكيرهم اليومي، وتستطيع مزاحمة الشاشات في ممارسة المتعة اليومية للصغار، والوصول بتلك الفكرة لتكون عادة يقوم خلالها الصغار بتقليل متابعة الشاشات وممارسة أنشطة بديلة تمكنهم من المقارنة العملية بين تلك الأنشطة ومتابعة الشاشات.

كما يقيم المركز احتفالا بهذه المناسبة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بحضور نخبة من الإعلاميين وقيادات الرأي والشخصيات العامة.

وتستهدف المبادرة توفير المناخ لمشاركة الأطفال بأفكار جديدة نافعة يمكن مناقشتها وتنفيذها في برامج خلال المبادرة، والخروج من المبادرة بحزمة من البيانات والإحصائيات والدراسات الميدانية يمكن الإفادة بها في كافة أوجه التعامل مع الأطفال والمحتوى المقدم إليهم، والكشف عن أماكن القصور وتحديد نقاط القوة لمواجهة أخطار الشاشات وكيفية التعامل معها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحديقة الثقافية المركز القومي لثقافة الطفل تدوير المخلفات ثقافة الطفل

الأكثر قراءة

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads