ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية

ملتقى الأراجوز والعرائس
ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية، فيتو
في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، للاحتفال باليوم العالمي للأراجوز، والذي نجحت مصر في إدراجه في قائمة الصون العاجل لمنظمة اليونيسكو كتراث غير مادي قابل للاندثار، كشف المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، عن البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته السابعة 2025.

بوستر ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية

البوستر من تصميم الفنان التشكيلي جلال الدين جمال، عبر تصميم يحمل رموزًا تراثية تعبر عن أصالة التراث المصري، بتكوين فني يحوي عروسة الأراجوز، وكأنها تمثل جوكر الكوتشينة.

بالإضافة إلى الكف الشعبي، والنخلة والمثلثات المعبرة عن زخارف البيوت النوبية التقليدية، ومروحة عروسة المولد، مستخدمًا ألوانًا زاهية؛ تبرز عمق هذا التراث وأصالته في قلوب المصريين.

ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية

جدير بالذكر إن الملتقى سوف يقام خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ نوفمبر الجاري، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز، وفي عدة محافظات، وقد تم اختيار الدكتورة غادة جبارة الرئيس الشرفي للملتقى في دورته السابعة.

