اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2025.12.9

اسعار الذهب فى السعودية،
اسعار الذهب فى السعودية، فيتو
شهد سعر الذهب في السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

507 ريالات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

443 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

380 ريالا للبيع.

أسعار الذهب اليوم فى البورصة 

 

تراجع الذهب قليلًا اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين، الذين يرجحون خفض أسعار الفائدة الأمريكية، لمؤشرات على أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" ربما يختار دورة تيسير نقدي أقل حدة عند بدء اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.

اسعار الذهب فى السعودية، فيتو
اسعار الذهب فى السعودية، فيتو

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4174.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4% إلى 4202.70 دولار للأونصة.

توقعات عام 2026 

كشف المجلس العالمي للذهب عن توقعات جديدة حول أسعار الذهب في 2026، تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% تأثرا بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

فى سياق متصل رفعت بعض المؤسسات العالمية من توقعاتها للمعدن الأصفر في العام الجديد 2026.

 

 

