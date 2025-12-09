إخلاء سبيل سائق متهم بنشر فيديو التلاعب في اللافتات الإرشادية بالدائري

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بإخلاء سبيل سائق قام بنشر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى خلاله أن السرعات المدونة على اللافتات الإرشادية بالطريق الدائري غير صحيحة، ومقصودة لزيادة المخالفات على قائدي المركبات بضمان محل إقامته.

الأجهزة الأمنية تنفي صحة الادعاءات

وكشفت الاجهزة الامنية، أن الفحص أسفر عن عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، موضحة أنه لا يتم تركيب أجهزة الرادار على الطريق الدائري أو أي طريق آخر إلا بعد التأكد من وجود اللافتات الإرشادية الخاصة بالسرعات في أماكن واضحة قبل مواقع الرادارات، وأن السرعات المبرمجة على أجهزة الرادار مطابقة للسرعات القانونية المقررة على اللافتات.

وتبين أن روافد الطريق الدائري تعد طرقا داخلية داخل نطاق المحافظات، وتطبق عليها السرعات القانونية الخاصة بالطرق الداخلية داخل المدن، والتي لا تتجاوز أربعين كيلومترًا في الساعة وفق اللوائح المعمول بها.

وتبين من التحريات أنه عقب تحديد هوية القائم على تصوير الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

المتهم: صاحب الشركة السبب

وبمواجهته، أقر بعدم صحة ما ورد في الفيديو، وذكر أن صاحب الشركة أخطره بوجود 22 مخالفة سرعة مصورة على السيارة التي يقودها، وأنه سيتم خصم قيمتها من راتبه، فقام بتصوير المقطع في محاولة لإثبات عدم مسؤوليته عن تلك المخالفات أمام مسؤولي الشركة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى استمرار المتابعة لرصد الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها بما يحفظ انضباط الطريق ويمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.