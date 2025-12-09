الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
اقتصاد

"المركزي الأسترالي" يتخذ قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء

لجأ بنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) إلى اتخاذ قرار جديد، اليوم الثلاثاء، بشأن السياسة النقدية، حيث قرر البنك المركزي الاسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت العديد من التوقعات تشير إلى اتخاذ هذا القرار من جانب البنك الأسترالى، حيث أعلن اليوم،  بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية استمرار سعر الفائدة عند مستوى 3.60% دون تغيير.

زيادة سعر الفائدة في الشهور المقبلة

في الوقت نفسه تتوقع الأسواق اتجاه "البنك المركزي" نحو زيادة سعر الفائدة في الشهور المقبلة، في ظل ارتفاع معدل التضخم والإنفاق الاستهلاكي في أستراليا عن التوقعات.

كانت آخر مرة غير فيها "البنك المركزي" أسعار الفائدة في أغسطس الماضي عندما خفضها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60%.

 

 حيازات الذهب لدى مجموعة محدودة من الدول

وكان مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي براد جونز -Brad Jones، قد حذر من أن الأسواق العالمية تقلل من تقدير تأثير التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وأنها لا تعكس بالشكل الكافي حجم المخاطر المحتملة.

وأشار إلى أدلة على تباين سياسات البنوك المركزية في إدارة احتياطاتها، موضحًا أن الارتفاع في حيازات الذهب لدى مجموعة محدودة من الدول يعكس مخاوف من احتمال مصادرة الأصول أو فرض العقوبات.

وأضاف جونز أن المخاطر تمتد إلى أنظمة المدفوعات العالمية وشبكات الأمان المالي الدولية، إلا أن هذه المخاطر لا تزال في نطاق القلق أكثر من كونها واقعا فعليا حتى الآن.

ارتفاع معدل التضخم اجتماع لجنة السياسة النقدية البنك المركزي الأسترالي الإنفاق الاستهلاكي المركزي الأسترالي الفائدة الرئيسية لجنة السياسة النقدية

