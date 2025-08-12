المركزي الأسترالي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ مارس 2023

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

ووفقًا لقرار البنك المركزي، تم خفض سعر الفائدة من 3.85% إلى 3.6%.

وفي مايو الماضي، خفّض البنك السعر من 4.1% إلى 3.85%، بعدما أجرى خفضًا في فبراير – لأول مرة منذ أكتوبر 2020 – إلى 4.35%.

ومع الخفض الأحدث اليوم، وصل سعر الفائدة الرئيسية إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2023، في حين كان قرار الخفض متوقعًا على نطاق واسع مع استمرار تراجع التضخم.

أسعار الفائدة فى أستراليا

وتوقعت محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، أن تؤثر تطورات سياسة التجارة الدولية سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضافت في بيان: "لا يزال مستوى الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي مرتفعًا. هناك وضوح أكبر بشأن نطاق ومدى التعريفات الجمركية الأميركية وردود الفعل عليها في الدول الأخرى، مما يشير إلى أنه من المرجح تجنب عواقب أشد تطرفًا".

يُذكر أن البنك يستخدم أسعار الفائدة لتوجيه التضخم نحو نطاق مستهدف يتراوح بين 2% و3%. وفي مايو، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.1% مقابل 2.4% في الشهر السابق.

