الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي الأسترالي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ مارس 2023

البنك المركزى الاسترالى
البنك المركزى الاسترالى

أعلن بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

ووفقًا لقرار البنك المركزي، تم خفض سعر الفائدة من 3.85% إلى 3.6%. 

وفي مايو الماضي، خفّض البنك السعر من 4.1% إلى 3.85%، بعدما أجرى خفضًا في فبراير – لأول مرة منذ أكتوبر 2020 – إلى 4.35%.

ومع الخفض الأحدث اليوم، وصل سعر الفائدة الرئيسية إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2023، في حين كان قرار الخفض متوقعًا على نطاق واسع مع استمرار تراجع التضخم.

 أسعار الفائدة فى أستراليا

 

وتوقعت محافظ  البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، أن تؤثر تطورات سياسة التجارة الدولية سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضافت في بيان: "لا يزال مستوى الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي مرتفعًا. هناك وضوح أكبر بشأن نطاق ومدى التعريفات الجمركية الأميركية وردود الفعل عليها في الدول الأخرى، مما يشير إلى أنه من المرجح تجنب عواقب أشد تطرفًا".

يُذكر أن البنك يستخدم أسعار الفائدة لتوجيه التضخم نحو نطاق مستهدف يتراوح بين 2% و3%. وفي مايو، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.1% مقابل 2.4% في الشهر السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة أسعار الفائدة الرئيسية الاقتصادي العالمي الاقتصاد العالمي البنك المركزي الأسترالي التضخم السنوى التعريفات الجمركية التجارة الدولية البنك المركزى الاقتصاد العالم

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads