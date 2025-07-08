المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الاسترالي في اجتماعه، اليوم، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.85%، ليخالف توقعات المحللين بخفضها.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن القرار جاء لانتظار الحصول على المزيد من البيانات التي تؤكد أن التضخم يسير في اتجاه مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ 2.5%.

النشاط الاقتصادي أو التضخم في أستراليا

وأضاف البيان أن السياسة النقدية الحالية تتمتع بالمرونة الكافية للتفاعل السريع في حال حدوث تطورات دولية قد تؤثر جوهريًا على النشاط الاقتصادي أو التضخم في أستراليا.

وارتفع الدولار الأسترالي بشكل حاد أمام نظيره الأميركي، بعد القرار، كما قفز عائد السندات الحكومية لأجل 3 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.42%.

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