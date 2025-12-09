وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين

18 حجم الخط

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عادل كريملي وزير الثقافة بجمهورية أذربيجان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي بين البلدين، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في فعاليات "أسبوع باكو للإبداع 2025"، وبحضور السفير حسام الدين رضا سفير مصر في أذربيجان.

تبادل الخبرات فى السينما والفنون ومعارض الكتب



تناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور الثقافية ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت إقامة عدد من الفعاليات والملتقيات التبادلية في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية ومعارض الكتاب، وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الإبداعية، وتطوير المتاحف، وصون التراث، وإقامة البرامج التدريبية المشتركة للعاملين في الحقل الثقافي، وغيرها.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حرص مصر على مواصلة العمل المشترك مع أذربيجان في مجالات الثقافة والفنون، مؤكدًا الحرص على المضي قدما للبناء على اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين، التي عُقدت في آواخر نوفمبر الماضي بالقاهرة، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية.

ربط المبدعين والمؤسسات الثقافية بين البلدين



ومن جانبه، أشاد عادل كريملي وزير الثقافة بجمهورية أذربيجان، بالمشاركة المصرية في أسبوع باكو للإبداع، مؤكدًا أن حضور مصر يضيف بُعدًا ثقافيًا خاصًا لما تمتلكه من إرث حضاري عريق وتجربة إبداعية رائدة، وأوضح أن بلاده تتطلع إلى توسيع مسارات التعاون مع مصر في مجالات التراث والفنون والسينما وتبادل الخبرات المؤسسية، مشيرًا إلى أهمية بناء برامج طويلة المدى تساهم في ربط المبدعين والمؤسسات الثقافية في البلدين.

