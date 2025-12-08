أحمد فؤاد هنو يبحث عقد مؤتمر لوزراء الثقافة العرب لمناقشة تحديات الهوية الفلسطينية

18 حجم الخط

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيره الفلسطيني الدكتور عماد حمدان، بحضور السفير حسام الدين رضا، سفير مصر في أذربيجان.

وجاء ذلك في إطار مشاركة الوفدين المصري والفلسطيني في فعاليات أسبوع الإبداع – باكو 2025، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الثقافة الأذربيجانية.

وخلال اللقاء، أكّد الدكتور أحمد فؤاد هنو عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني، مشددًا على أن الثقافة تظل أحد أهم ركائز التواصل والدعم المشترك.

كما أكد حرص مصر الدائم على تعزيز حضور الثقافة الفلسطينية في المحافل العربية والدولية، وخاصة ما يتعلق بدعم المشهد الثقافي الفلسطيني والحفاظ على مكوناته الأصيلة.

مؤتمر وزراء الثقافة العرب

وناقش الوزيران مقترح الدعوة إلى عقد مؤتمر لوزراء الثقافة العرب، يكون مخصصًا لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الهوية الثقافية الفلسطينية، ووضع آليات مشتركة لتوثيقها وحفظها، كما يتناول المؤتمر الإشكاليات التي تعترض مسار الثقافة الفلسطينية وسبل دعم مؤسساتها الإبداعية في المرحلة الحالية.

كما وجّه وزير الثقافة المصري دعوة إلى نظيره الفلسطيني ليكون ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، والتي ستشهد احتفاءً خاصًا بالثقافة والهوية الفلسطينية، تأكيدًا لدور مصر في دعم الحضور الفلسطيني في أكبر تظاهرة ثقافية عربية.

من جانبه، عبّر الدكتور عماد حمدان عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة في دعم الثقافة والفنون في فلسطين، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه القاهرة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز حضورها في الفعاليات الثقافية الإقليمية والدولية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.