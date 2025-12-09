تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (18000) طن بضائع و(1000) شاحنة و(99) سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(518) شاحنة و(86) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(482) شاحنة و(13) سيارة.

تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express، الحرية بينما تغادر السفينتين Poseidon Express وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Poseidon Express،Pridge وامل وغادرت السفينتين Alcudia Express، الحرية. شهد ميناء نويبع تداول (1200) طن بضائع و(300) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2350 راكبا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر تشارك المؤتمر الدولي للاستثمار بالموانئ الخضراء والذكية

وفي سياق متصل شارك اللواء بحري أ.ح. أسامة صالح محمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل في فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالموانئ الخضراء والذكية الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من صانعي السياسات الحكومية ومسؤولي التمويل الدولي وخبراء البيئة والموانئ من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر منصة دولية ينظّمها مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بمشاركة كبرى مؤسسات التمويل العالمية، وعلى رأسها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، بنك أمريكا اللاتينية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، حيث استقطب الحدث ما يقرب من حوالى 80 مشاركًا من 80 دولة، بينهم وزراء ومسؤولو موانئ وممثلو شركات الشحن الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المعني بتطوير منظومة النقل البحري.

شارك نائب رئيس الهيئة ضمن الوفد الدولي بزيارة ميدانية إلى ميناء تيانجين الصيني، الذي يُعد واحدًا من أكبر الموانئ في شمال الصين وأحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 20 مليون حاوية مكافئة.





