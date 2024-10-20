طريقة عمل المكرونة وايت صوص بمكونات بسيطة

طريقة عمل المكرونة وايت صوص، المكرونة وايت صوص من الأكلات الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون وتقدم بجانب اللحوم المختلفة.

وطريقة عمل المكرونة وايت صوص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل المكرونة وايت صوص.

مكونات عمل المكرونة وايت صوص:

250 جرام مكرونة أى نوع حسب الرغبة

ماء مغلي

ملح

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المكرونة وايت صوص:-

في قدر كبير، اغلي الماء مع إضافة الملح.

اضيفى المكرونة واتبع التعليمات الموجودة على العبوة حتى تنضج.

صفِّى المكرونة واحتفظى بها جانبًا.

في مقلاة على نار متوسطة، قومى بإذابة الزبدة.

اضيفى الثوم (إذا كنت تستخدميه) وحمّريه قليلًا.

اضيفى الدقيق وقلّبى لمدة دقيقة حتى يتحول إلى لون ذهبي.

ببطء، أضيفى الحليب مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.

استمرى في التحريك حتى تتماسك الصلصة وتصبح ناعمة.

اضيفى الجبنة البارميزان وامزجيها جيدًا، ثم تبّلى بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

اضيفى المكرونة المسلوقة إلى الوايت صوص وقلّبيها جيدًا حتى تتغلف بالكامل.

قدّمى المكرونة في طبق التقديم وزيّنيها بالبقدونس المفروم.

يمكنك إضافة خضروات مثل البروكلي أو الجزر أو الدجاج المشوي لمزيد من النكهة.

تأكدى من استخدام حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي أكثر.

المكرونة وايت صوص

ولعمل المكرونة البشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

500 جرام مكرونة (نوع قلم أو حسب الرغبة)

ملح لسلق المكرونة

ماء للسلق

500 جرام لحم مفروم

بصلة متوسطة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

لتحضير صوص البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

جبنة مودزاريلا أو بارميزان (اختياري للتزيين)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-

اغلي ماء في قدر كبير وأضيفي الملح.

اسلقي المكرونة حتى تنضج نصف نضوج (المدة تختلف حسب نوع المكرونة)، ثم صفيها وضعيها جانبًا.

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا.

أضيفي اللحم المفروم واستمر في التقليب حتى ينضج اللحم تمامًا.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، البهارات، والقرفة (إذا رغبتِ)، واتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية حتى تتداخل النكهات.

في قدر على نار متوسطة، سخني الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي الدقيق.

قلبي الدقيق باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

ببطء أضيفي الحليب مع الاستمرار في الخفق لتجنب تكون كتل.

استمري في التقليب حتى يصبح الخليط كثيفًا وناعمًا.

أضيفي الملح، الفلفل، ورشة من جوزة الطيب (اختياري).

في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة، ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة.

ضعي طبقة من الحشوة فوق المكرونة.

أضيفي طبقة ثانية من المكرونة فوق اللحم.

اسكبي صوص البشاميل بالتساوي فوق الطبقات.

إذا رغبتِ، رشي الجبنة الموزاريلا أو البارميزان على السطح.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتصبح المكرونة بالبشاميل ذهبية اللون.

اتركي المكرونة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.