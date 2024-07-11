طريقة عمل المكرونة وايت صوص، أكلة المطاعم الشهيرة

طريقة عمل المكرونة وايت صوص، المكرونة وايت صوص من أطباق المكرونة الإيطالية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل المكرونة وايت صوص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل المكرونة وايت صوص.

مكونات عمل المكرونة وايت صوص:

400 جرام من المكرونة (أي نوع تفضله)

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

2 كوب من الحليب

1 كوب من الكريمة الثقيلة (اختياري)

1/2 كوب من جبنة البارميزان المبشورة (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل حسب الذوق

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المكرونة وايت صوص:

اغلي كمية كبيرة من الماء المملح في قدر كبير.

أضيفي المكرونة واطبخيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة حتى تصبح (مستوى طهي متوسط).

صفّى المكرونة واتركيها جانبا.

وفي قدر متوسط، ذوّبى الزبد على نار متوسطة.

أضيفي الثوم المفروم واطبخيه لمدة دقيقة حتى يصبح طريا.

أضيفي الدقيق وقلّبى حتى يمتزج مع الزبد والثوم، واستمرى في التقليب لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح المزيج ذهبي قليلًا.

ببطء، أضيفي الحليب مع التحريك المستمر لتجنب تكوين كتل.

أضيفي الكريمة الثقيلة إذا كنت تستخدمها.

استمري في التحريك حتى يبدأ الخليط بالغليان ويصبح سميكًا.

أضيفي جبنة البارميزان المبشورة وقلّبي حتى تذوب.

تبّلى بالملح والفلفل حسب الذوق.

أضيفي المكرونة المطبوخة إلى الوايت صوص وقلبي جيدًا حتى تتغطى بالكامل بالصلصة.

قدّمى المكرونة في أطباق التقديم وزيّنها بالبقدونس المفروم.

المكرونة وايت صوص، فيتو

ولعمل المكرونة بالبشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:

500 جرام مكرونة (أي نوع تفضله، مثل البيني أو السباجيتي)

ماء لسلق المكرونة

ملح

للحشو:

500 جرام لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 علبة صلصة طماطم

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبد

4 ملاعق كبيرة دقيق

1 لتر حليب

ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

لتحضير المكرونة، اسلقى المكرونة في ماء مملح حسب تعليمات العبوة حتى تنضج.

صفي المكرونة واتركيها جانبًا.

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج ويتغير لونه.

أضيفي الملح والفلفل والقرفة والبهارات المشكلة واستمري في التقليب.

أضيفي صلصة الطماطم واتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

لتحضير البشاميل، في قدر متوسط، ذوبي الزبد على نار متوسطة.

أضيفي الدقيق وقلبي باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول الخليط إلى اللون الذهبي.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى يتماسك الخليط ويصبح سلسًا.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب وقلبي جيدًا.

لتجميع الطبق، سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في صينية فرن، ضعي نصف كمية المكرونة المسلوقة كطبقة أولى.

وزعي خليط اللحم المفروم بالتساوي فوق المكرونة.

أضيفي الطبقة الثانية من المكرونة فوق اللحم.

صبي صوص البشاميل فوق الطبقات بشكل متساوٍ.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.

اتركي المكرونة بالبشاميل لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

ثم تقطع وتقدم بجانب اللحوم المختلفة حسب الرغبة حيث يمكن تقديمها بمفردها أو بجانب اللحم المحمر أو الكفتة أو الفراخ أو البانية هذا مع طبق السلطة الخضراء والبطاطس المقلية فهي وجبة مميزة ولذيذة يسعد بها أفراد الأسرة.