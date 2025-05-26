طريقة عمل مكرونة وايت صوص في خطوات بسيطة

طريقة عمل المكرونة وايت صوص، المكرونة وايت صوص من أطباق المكرونة الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق وإضافات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل المكرونة وايت صوص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف سارة أحمد طريقة عمل المكرونة وايت صوص.

مكونات عمل المكرونة وايت صوص:-

250 جرام مكرونة بينا أو فيتوشيني أو أي نوع آخر

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

2 كوب حليب

كوب كريمة طبخ (اختياري لزيادة النكهة)

نصف كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

زيت زيتون

دجاج مشوي أو مشروم مقطع

طريقة عمل المكرونة وايت صوص:

في قدر كبير، اغلي الماء مع رشة ملح وقليل من الزيت، ثم أضيفي المكرونة واسلقيها حتى تنضج (المدة حسب نوع المكرونة)، ثم صفيها واتركيها جانبا.

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي الزبدة حتى تذوب، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي الدقيق وقلبيه بسرعة لمدة دقيقة حتى يتغير لونه قليلًا.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الخليط.

أضيفي الكريمة وقلبي المزيج حتى يصبح قوامه كريميا.

أضيفي الجبن (إن أردتى) والملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص، وقلبيها جيدا حتى تغلفها الصلصة تماما.

يمكنك هنا إضافة شرائح الدجاج أو المشروم المشوح مسبقا مع القليل من الزيت والملح.

قدمي المكرونة ساخنة، وزينيها ببعض الجبن المبشور أو البقدونس المفروم.

طريقة عمل المكرونة وايت صوص

ولعمل المكرونة النجرسكو

مكونات عمل النجرسكو:

500 جرام مكرونة (بينا أو فيتوتشيني)

2 صدر دجاج مسلوق ومفتت أو مقطع شرائح

بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 كوب فطر (اختياري)

1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 كوب جبن شيدر مبشور

حلقات زيتون مخلى

شرائح فلفل ألوان

مكونات البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب

ملح، فلفل أسود، رشة جوزة الطيب

مودزاريلا للوجه

طريقة عمل النجرسكو:

تسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستكمل نضجها في الفرن)، ثم تصفى وتترك جانبا.

في مقلاة، يسخن الزيت أو الزبدة ويضاف البصل والثوم ويقلب حتى يذبل.

يضاف الفطر ثم الدجاج ويقلب الخليط حتى يتجانس.

يتبل الخليط بالملح والفلفل، ثم نرفعه من على النار ونضيف له الزيتون والفلفل الألوان والجبن.

في قدر، تذوب الزبدة ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يتحمص قليلا.

يضاف الحليب تدريجيا مع الخفق حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه ناعم.

يتبل بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

في صينية فرن مدهونة، توضع طبقة من البشاميل، ثم طبقة مكرونة، تليها حشوة الدجاج، ثم طبقة أخرى من المكرونة.

تسكب باقي كمية البشاميل على الوجه، وترش الجبنة المبشورة.

توضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة، أو حتى يتحمر الوجه.

يمكن إضافة قليل من الكريمة للبشاميل لمذاق أغنى.

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