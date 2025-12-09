الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

126.29 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.91  جنيه للشراء، 126.29 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB بنحو 122.94 جنيه للشراء، 126.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو 125.25  جنيه للشراء، 126.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنوك المصرية الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار الدينار البحريني اليوم الثلاثاء بنك قطر QNB سعر الدينار البحريني في بنك مصر سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار البحريني سعر الدينار

مواد متعلقة

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم الإثنين

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيه للبيع في البنك المركزي

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

مصدر بالأهلي يكشف تطورات صفقة حامد حمدان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads