بدء عرض مسلسل ميدتيرم اليوم

18 حجم الخط

ينطلق اليوم الأحد 7 ديسمبر عرض مسلسل ميدتيرم Midterm عبر عدد من المنصات والقنوات الفضائية، حيث تبدأ أولى حلقاته على منصة شاهد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، والذي يوافق الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ويستمر عرضه من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد طوال فترة بث العمل.

كما ينطلق عرض المسلسل في التوقيت ذاته على منصة Watch It وقناة ON E، بينما تعرض أولى حلقاته اليوم على قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء.

أسماء أبطال شخصيات مسلسل ميدتيرم

وطرحت منصة شاهد أسماء شخصيات الأبطال في مسلسل ميدتيرم، حيث تجسد الفنانة الشابة جالا هشام دور فتاة تدعى نعومي أما يوسف رأفت فيقدم دور أدهم، وزياد ظاظا يطل في دور يزن، أما دنيا وائل فتقدم دور ملك، وأمنية باهي تظهر في دور هنا، والفنانة الشابة ياسمينا العبد تقدم دور تيا والفنان محمد نايف بشخصية عبد الله والفنان أدهم عمر بشخصية يونس.

أسباب مشاهدة مسلسل ميدتيرم

ويبدو أن العمل يراهن على تقديم تجربة جديدة ومختلفة، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة مع بداية موسم الأوف سيزون الشتوي، وفيما يلي عدة أسباب تدفع الجمهور لمتابعته، حيث يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من الوجوه الشابة التي حققت حضورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل فني، مثل: ياسمينا العبد، زياد ظاظا، جالا هشام، يوسف رأفت، ودنيا وائل، وهو ما يمنح الجمهور فرصة لمشاهدة طاقات تمثيلية جديدة ومؤثرة على الشاشة.

كما يقترب العمل من حياة الجيل الجديد، حيث يغوص في عالم الـ GEN Z بكل ما يحتويه من علاقات معقدة، وطموحات، وضغوط نفسية ودراسية، وهوعالم مثير وغير مرئي للكثيرين، مما يجعل المشاهدين متحمسين لاستكشافه بعيون صانعي المسلسل وأبطاله.

ويقدم ميدتيرم أكثر من قصة في إطار درامي مشوق، بما يمنح المشاهد فرصة للتعلق بعدة خطوط درامية تلامسه بشكل مختلف، كما يشهد المسلسل ظهور وجوه جديدة تعد بمفاجآت، وهو عنصر يجذب محبي اكتشاف الموهوبين ودعمهم في بداياتهم، كما يمتد مسلسل ميدتيرم على مدار 30 حلقة، ما يسمح بالغوص في التفاصيل وتطور الشخصيات والعلاقات بشكل أعمق، وخلق حالة ارتباط بين الجمهور وأبطال الحكاية.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

ويضم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد، كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.