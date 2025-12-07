الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بدء عرض مسلسل ميدتيرم اليوم

ياسمينا العبد، فيتو
ياسمينا العبد، فيتو
18 حجم الخط

ينطلق اليوم الأحد 7 ديسمبر عرض مسلسل ميدتيرم Midterm عبر عدد من المنصات والقنوات الفضائية، حيث تبدأ أولى حلقاته على منصة شاهد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، والذي يوافق الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ويستمر عرضه من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد طوال فترة بث العمل. 

كما ينطلق عرض المسلسل في التوقيت ذاته على منصة Watch It وقناة ON E، بينما تعرض أولى حلقاته اليوم على قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء.

أسماء أبطال شخصيات مسلسل ميدتيرم

وطرحت منصة شاهد أسماء شخصيات الأبطال في مسلسل ميدتيرم، حيث تجسد الفنانة الشابة جالا هشام دور فتاة تدعى نعومي أما يوسف رأفت فيقدم دور أدهم، وزياد ظاظا يطل في دور يزن، أما دنيا وائل فتقدم دور ملك، وأمنية باهي تظهر في دور هنا، والفنانة الشابة ياسمينا العبد تقدم دور تيا والفنان محمد نايف بشخصية عبد الله والفنان أدهم عمر بشخصية يونس.  

أسباب مشاهدة مسلسل ميدتيرم

ويبدو أن العمل يراهن على تقديم تجربة جديدة ومختلفة، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة مع بداية موسم الأوف سيزون الشتوي، وفيما يلي عدة أسباب تدفع الجمهور لمتابعته، حيث يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من الوجوه الشابة التي حققت حضورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل فني، مثل: ياسمينا العبد، زياد ظاظا، جالا هشام، يوسف رأفت، ودنيا وائل، وهو ما يمنح الجمهور فرصة لمشاهدة طاقات تمثيلية جديدة ومؤثرة على الشاشة. 

كما يقترب العمل من حياة الجيل الجديد، حيث يغوص في عالم الـ GEN Z بكل ما يحتويه من علاقات معقدة، وطموحات، وضغوط نفسية ودراسية، وهوعالم مثير وغير مرئي للكثيرين، مما يجعل المشاهدين متحمسين لاستكشافه بعيون صانعي المسلسل وأبطاله. 

ويقدم ميدتيرم أكثر من قصة في إطار درامي مشوق، بما يمنح المشاهد فرصة للتعلق بعدة خطوط درامية تلامسه بشكل مختلف، كما يشهد المسلسل ظهور وجوه جديدة تعد بمفاجآت، وهو عنصر يجذب محبي اكتشاف الموهوبين ودعمهم في بداياتهم، كما يمتد مسلسل ميدتيرم على مدار 30 حلقة، ما يسمح بالغوص في التفاصيل وتطور الشخصيات والعلاقات بشكل أعمق، وخلق حالة ارتباط بين الجمهور وأبطال الحكاية.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

ويضم  مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد، كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ميدتيرم ميدتيرم الفن اخبار الفن منصة شاهد واتش ات

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

طارق كامل أيقونة الريادة الرقمية في إفريقيا

أسعار ومواصفات سيارات شيري TIGGO4 العائلية

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بوجود هموم ومشاكل

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads