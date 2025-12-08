18 حجم الخط

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: اتفقنا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أهمية الضمانات الأمنية



زيلينسكي: اتفقنا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أهمية الضمانات الأمنية

وأضاف زيلينسكي: اتفقت مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا على الخطوات التالية في مفاوضات السلام ومحادثات لندن كانت بناءة لكن التقدم نحو السلام لا يزال بطيئا.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، إلا أن واشنطن لم تطلع موسكو بعد على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أوكرانيا.

بيسكوف: الولايات المتحدة لم تبلغنا بنتائج محادثاتها مع الجانب الأوكراني

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت جرت اتصالات بين موسكو وواشنطن في أعقاب مناقشات الأخيرة مع كييف: "الاتصالات قائمة، لكن المناقشات لم تتواصل حتى الآن".



وتابع: "لم نسمع أي تصريحات محددة من جانب كييف، ولم تُنقل إلينا حتى الآن نتائج الاتصالات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب فلاديمير زيلينسكي، اجتماعا في لندن اليوم الاثنين، لمناقشة تطورات المفاوضات الجارية لبحث الخطة الأمريكية المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا، وفق ما أفادت به قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

مفاوضات أمريكية أوكرانية حول خطة ترامب

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت في نوفمبر الماضي، خطة مؤلفة من 28 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت استياء كييف وعدد من شركائها الأوروبيين، ما دفع هذه الأطراف لمحاولة إدخال تعديلات جوهرية عليها.

