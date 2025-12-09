انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3.5 جنيه و6 جنيهات للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 و13 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8.5 جنيه و11.5 جنيه.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 5 و13 جنيها.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 17 إلى 21 جنيهًا.

الملوخية: بين 17 و20 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 5 جنيهات إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره أمس.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 11 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 10 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 17 و21 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 13 و17 جنيها.

البامية: من 50 إلى 65 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 35 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 9 إلى 15 جنيهًا.

