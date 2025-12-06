وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم: نجاح "دولة التلاوة" فاق كل التوقعات

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المؤتمر الخاص بافتتاح النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمسجد مصر الكبير، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

ورحّب وزير الأوقاف بالحضور، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بهذا الحدث العالمي، الذي يُعَدُّ محطة بارزة في مسيرة خدمة القرآن الكريم، ويجسد امتدادًا لمسيرة مصرية أصيلة تنهض بها الوزارة لرعاية حفظة القرآن الكريم والاحتفاء بقارئيه ومعلّميه.

وزير الأوقاف يتحدث عن نجاح برنامج دولة التلاوة

وأشاد الوزير بالنجاح الواسع الذي حققه برنامج "دولة التلاوة"، والتي تجاوز صداها حدود الوطن إلى مختلف دول العالم، قائلا: نجاحه فاق كل التوقعات"، لتصبح مشروعًا ثقافيًا وروحيًا رائدًا.

وأكد أن منظومة التلاوة تتكامل عبر مسابقتين متوازيتين: مسابقة "دولة التلاوة" للداخل والمسابقة العالمية للقرآن الكريم للخارج، مشيرًا إلى تكريم المشاركين في ليلة القدر، وشاكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمسابقة، معربًا عن اعتزازه بالمدرسة المصرية الأصيلة للتلاوة التي أهدت للعالم أعظم المواهب القرآنية، وموجّهًا التحية للأصوات الشابة الواعدة في عالم التلاوة.

عدد المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأوضح وزير الأوقاف أن عدد المشاركين بلغ 158 متسابقًا من 72 دولة، بما في ذلك مرشحو الأزهر الشريف، وأن التصفيات التمهيدية أُجريت للمرة الأولى عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 115 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق.

تعزيز الوعي القرآني وترسيخ الفهم السليم للآيات

كما بيّن أن هدف المسابقة تعزيز الوعي القرآني وترسيخ الفهم السليم للآيات، مع مواجهة الانحرافات الفكرية وتوضيح المعاني الدقيقة للنصوص القرآنية.

وأشار إلى أن المسابقة تشمل ثمانية فروع رئيسة، بمجموع جوائز ثلاثة عشر مليون جنيه.

