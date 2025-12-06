السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم
 تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عقب افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، لجان المسابقة التي يشارك فيها متسابقون أكثر سبعين دولة من مختلف دول العالم، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين

 وخلال جولته التفقدية، رحب الوزير بالمحكمين والضيوف المشاركين في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الحفاوة وفاءٌ لمكانتهم الرفيعة، وإجلالٌ لأعمار مباركة أفنوها في خدمة كتاب الله تعالى تعليمًا وتلاوةً وتحكيمًا وإقراءً.

 وأعلن وزير الأوقاف عن تنظيم أمسية قرآنية كبرى في مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، يشارك فيها أعضاء اللجنة، والسادة المحكمون من داخل مصر وخارجها، والمتسابقون، ونخبة من العلماء والأئمة، لتكون أمسية متميزة تتزين بقراءات ممتعة وإنشاد روحاني ومشاركات بارزة من رواد دولة التلاوة، بما يليق بجلال القرآن الكريم وعظمة المناسبة.

 كما أوضح أن فعاليات المسابقة هذا العام تحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، بما يحمله هذا الاسم من قيمة راسخة وإرث عظيم في تاريخ التلاوة المصرية، مؤكدًا أن المسابقة ومسابقة دولة التلاوة معًا تمثلان كتابًا مفتوحًا يقدم للعالم نماذج مضيئة من شباب القراء، وتضع لبنة جديدة في بناء جيل يواصل مسيرة الرواد.

ووجّه وزير الأوقاف خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمسابقة، ودعمه المتواصل لكل ما يتصل بخدمة القرآن الكريم ونشر رسالته، مما أسهم في ترسيخ مكانة مصر العالمية في هذا الميدان سائلًا الله تعالى أن يجعل هذه المسابقة خطوة مباركة في مسيرة المشاركين، وأن يكتب للجميع التوفيق والسداد. 

الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم مسجد سيدنا الإمام الحسين الشيخ الشحات محمد أنور الرئيس عبد الفتاح السيسي القرآن الكريم المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم

