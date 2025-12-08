انتهاء البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي دون العثور عليها

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بانتهاء عملية البحث شرقي حي الزيتون بمدينة غزة دون العثور على جثة أسير إسرائيلي.

استئناف البحث عن جثة آخر إسرائيلي في القطاع

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، بدأ فريقا من كتائب القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية البحث عن آخر جثة أسير إسرائيلي، ويدعى ران جويلي، في مناطق سيطرة جيش الاحتلال شرقي حي الزيتون، بمدينة غزة، وسط صعوبات كبيرة.

ويأتي ذل ك بالتزامن مع الحديث عن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع اقتراب تشكيل قوة دولية تصل إلى القطاع خلال شهر يناير المقبل.

ومن جانبه قال مسئول رفيع في "حماس"، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدا في الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.

حماس تقدم اقتراحا لحل الخلاف حول سلاح المقاومة

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا من الاتفاق.

وقال نعيم لوكالة أسوشيتد برس: "نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى".

وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بـ "حقها في المقاومة"، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.

ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لخمس أو عشر سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.

وشدد نعيم على أنه: "يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة"، مضيفا أن حماس "منفتحة جدا" بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها.

وتابع: "يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة".

ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر، بمشاركة أطراف دولية بصفتها "دولا ضامنة".

وأشار نعيم إلى أن "الخطة تحتاج إلى العديد من التوضيحات".

