صحة غزة: وصول جثث 5 شهداء بينهم 3 جدد إلى مستشفيات القطاع

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن وصول جثث 5 شهداء إلى مستشفيات غزة، منهم 3 شهداء جدد و11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الاثنين: إنه تم انتشال جثمانين اثنين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظ

وبالأمس الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 70,360 شهيدا و171,047 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وجاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد الشهداء والجرحى أنه وصل إلى مستشفيات غزة 6 شهداء جدد و17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني في غزة عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفقا للبيان فقد بلغ إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار يوم الـ11 من أكتوبر 2025 نحو:

• 373 شهيدا

• 970 إصابة

• 624 جثمانا تم انتشالها من تحت الأنقاض

هذا وحذرت وزارة الصحة من تفاقم الأزمة الدوائية في المرافق الصحية، مشيرة إلى أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوزت "مستويات كارثية" تهدد حياة المرضى والجرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.