هنو أمام مهرجان التعاون الإسلامي: مصر تعمل على تطوير البنية التحتية الثقافية

18 حجم الخط

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في افتتاح فعاليات “مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي – أسبوع الإبداع أذربيجان 2025” بمدينة باكو، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الثقافة في أذربيجان.

"أسبوع الإبداع فى باكو" ساحة لتبادل الخبرات

قال وزير الثقافة خلال الجلسة الافتتاحية: إن “أسبوع الإبداع في باكو” بات مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات والاحتفاء بالممارسات الفنية المتنوعة، مؤكدًا أن التفاعل بين الفنانين والمبدعين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون ويُثري التجارب الإبداعية.

وأضاف وزير الثقافة أن مشاركة مصر تعكس تنوّع الحركة الثقافية المصرية من خلال السينما والفنون البصرية والأزياء والموسيقى وغيرها من الصناعات الإبداعية التي تمزج بين الأصالة والتجديد.

تعزيز ودعم الاقتصاد الإبداعى

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن مصر بإرثها الثقافي الممتد لآلاف السنين، تتبنى توجهًا مستقبليًا يقوم على تطوير البنية التحتية الثقافية، وتمكين المبدعين الشباب، ودعم الابتكار الفني، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي كأحد محاور التنمية الوطنية، من خلال مشروعات تمتد إلى المتاحف، وحفظ التراث، والتحول الرقمي، ومراكز الإبداع، وريادة الأعمال الثقافية.

وأكد وزير الثقافة التزام مصر بالتعاون الإقليمي والدولي، لاسيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والعمل المشترك من أجل تعزيز التنوع الثقافي ودعم المبادرات الفنية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

ودعا وزير الثقافة، إلى مزيد من الشراكات بين مصر وأذربيجان في مجالات السينما والمعارض والفنون والتصميم والموسيقى، بما يخلق فرصًا أكبر للمبدعين الشباب في البلدين.

العلاقات المصرية الأذربيجانية

واختتم وزير الثقافة كلمته بالتأكيد على قوة العلاقات المصرية الأذربيجانية، مشيرًا إلى أن اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين، التي عُقدت في 24 نوفمبر 2025 بالقاهرة، عزّزت التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية، معربًا عن تطلع مصر إلى البناء على هذا التعاون في الدورات المقبلة من أسبوع الإبداع في باكو.

كان الدكتور أحمد فؤاد هنو قد وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أمس الأحد للمشاركة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي لعام 2025 (أسبوع باكو الإبداعي)، الذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير ثقافة مصري إلى أذربيجان، وكان في استقباله السفير حسام الدين عفت، سفير جمهورية مصر العربية في أذربيجان، وفريد جافاروف، نائب وزير الثقافة الأذربيجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.