ظهر متعبًا بضمادات، بارون ترامب يثير الجدل حول صحة والده، والأطباء: مرض مناعي يهدده

صحة الرئيس ترامب، أثار بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا وقلقًا حول صحة والده، وخاصة أنه ظهر في حفل عشاء تكريم كيندي، الذي أقيم مساء السبت، وبدا عليه التعب، وكان علي يده ضمادة، ليؤكد بارون أن صحته لا تتحسن.

بارون ترامب يثير الجدل حول صحة والده

وقال بارون ترامب، عبر منصة "إكس"، عن صحة والده دونالد ترامب: " كان لون بشرة ترامب ليلة أمس مثل لون ديك رومي عيد الشكر بعد تركه في الفرن لفترة طويلة، وكانت الضمادات ظاهرة مرة أخرى على ظهر يده اليمنى. تتظاهر وسائل الإعلام بعدم ملاحظة الأمر. لماذا؟ لأنها تخشى كشف الحقيقة. إلى متى يعتقدون أنهم قادرون على إخفاء هذا الأمر؟"

وبمجرد نشر بارون لصورة والده ترامب، التي بدا فيها أنه معتلًا ويضع ضمادة علي يده لم تغادره منذ عدة أيام، توالت ردود الأفعال حول صحة الرئيس الأمريكي ترامب، التي لم تتحسن منذ أيام.

علق المصور الصحفي الأمريكي تشيب سوموديفيللا فقال: " يبدو أن دونالد ترامب لديه ضمادات ثقيلة أمس على ظهر يده اليمنى.. نفس الضمادات التي غالبًا ما تكون متغيرة اللون!"

أما الصحفي الأمريكي آرون روبر فقال: "ظهرت يد ترامب المضمدة والمتغيرة اللون خلال احتفال مركز كيندي، حيث كان يكافح في بعض الأحيان لإبقاء عينيه مفتوحتين"

البعض تساءل عن صحة الرئيس الأمريكي، التي بدت معتله وظهر بتلك الضمادات على يده خلال اجتماعي بإدارته في 3 ديسمبر الجاري، وأيضًا يوم السبت الموافق 6 ديسمبر في حفل تكريم مركز كيندي.

ظهور ترامب بضمادات على يده اليمنى

أكدت الصحيفة الأمريكية "ديلي بيست" أن يد ترامب المُضمدة ظهرت في حفل عشاء تكريم مركز كينيدي، حيث كشف دونالد ترامب بالصدفة عن سبب حاجته إلى ضمادة في يده اليمنى، حيث لا يبدو أنه يتحسن". وقد التُقطت صور للرئيس بضمادات ظاهرة على ظهر يده اليمنى لليوم الخامس على التوالي".

الضمادات تظهر على يد ترامب، فبتو

وأشارت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يستخدم عادة المكياج لإخفاء الكدمات في يده اليمنى، شوهد وهو يرتدي ضمادتين كبيرتين عدة مرات هذا الأسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر خلال اجتماع لمجلس وزرائه.

كما ظهرت الضمادات أيضًا خلال لقاءه مع رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 4 ديسمبر، وظهرت مجددًا يوم السبت، عندما قدّم ترامب ميدالياتٍ للفائزين المختارين من مركز كينيدي لعام ٢٠٢٥ في المكتب البيضاوي، وكذلك يوم أمس خلال حفل عشاء مركز كينيدي الذي أقامته وزارة الخارجية.

وجمع ترامب المكرمين في المكتب البيضاوي، لتقديم ميداليات لهم قبل حفل تكريم مركز كينيدي المُسجل يوم أمس الأحد، ومن بين المكرمين جلوريا جاينور، وفرقة KISS، والممثل سيلفستر ستالون، الداعم لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، والذي أخطأ ترامب وتعثر في نطق اسمه مرتين.

ترامب يتعثر في نطق اسم سلفستر ستالون

قدم الرئيس الأمريكي ترامب، 79 عامًا، لنجم هوليوود سلفستر ستالون، 79 عامًا، باعتباره صديقًا له، فقال عنه: "صديقًا لي، وشخصًا رائعًا، وشخصًا مذهلًا حقًا، وواحدًا من أعظم نجوم السينما الحقيقيين"، ثم قرأ اسمه باسم "سيلفستر "سلاي" سالون".

ترامب يتعثر في نطق اسم سلفستر ستالون، فيتو

وأشارت صحيفة "ديلي بيست" إلى أن ترامب عندما لا يستخدم المكياج أو الضمادات، فإنه يمكن رؤية كدمات كبيرة في كثير من الأحيان على يده اليمنى، وهو الأمر الذي ألقى البيت الأبيض باللوم فيه على استخدام الرئيس للأسبرين، وعدد المصافحات التي يتعين عليه القيام بها كل يوم.

وكثيرًا ما شوهد ترامب وهو يعاني من كدمات في يده اليمنى، وهو ما يرجعه البيت الأبيض إلى كثرة المصافحة واستخدام الأسبرين، فقد علقت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، عندما طُلب منها التعليق على كدمات الرئيس الأمريكي ترامب، فقالت: "الرئيس ترامب رجل من الشعب، ويلتقي عددًا أكبر من الأمريكيين ويصافحهم يوميًا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ. التزامه راسخ، ويُثبت ذلك كل يوم".

ترامب يضع ضمادات ويبقي يده بجانبه

وذكرت صحيفة "قوربس" أن الرئيس ترامب، الذي عادة ما يلوح بيديه أثناء التحدث، أبقى يديه على جانبيه بشكل أساسي أثناء الجلوس خلف مكتب البيضاوي في اجتماعه مع وزرائه، أثناء الإعلان عن إلغاء معايير وقود المركبات في عهد بايدن.

ترامب بدا بوجه شديد الاحمرار بسبب التعب، فيتو

وخلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضى، ظهر ترامب وهو يضع ضمادتين على ظهر يده اليمنى، وأبقى يديه تحت الطاولة في معظم الوقت.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع مجلس وزرائه، عندما تحدث عن تغطية صحته: "سأخبركم عندما يكون هناك خطأ ما"، مؤكدا أنه ليس لديه مخاوف صحية كبيرة.

وكانت صحة الرئيس موضع تكهنات واسعة خلال فترة ولايته الثانية، والتي ساعدت في انتشارها قرار البيت الأبيض بعدم الكشف عن نتائج الفحص الجسدي والصحي للرئيس ترامب.

ولم يكشف البيت الأبيض في البداية عن خضوع الرئيس لتصوير بالرنين المغناطيسي، خلال آخر فحص صحي له. ولم تبدأ وسائل الإعلام في طرح الأسئلة إلا بعد أن صرح ترامب بذلك بنفسه.

مرض مناعي يهدد حياة ترامب

في يوم الإثنين الماضي، بعد مرور نحو شهرين على إجراء الفحص الصحي لترامب، أصدر البيت الأبيض مذكرة من طبيب ترامب، زعم فيها أن الفحص كان وقائيًا، وهو إدعاء وجده بعض الخبراء الطبيين أمر مشكوكًا فيه.

الكدمات ظهرت على يد ترامب، فيتو

وذكرت صحفة "فوربس" أن ظهور الكدمات على يد ترامب اليمنى، التي شوهدت بكثرة هذا العام، أرجعته إلى كثرة المصافحة واستخدام الأسبرين كجزء من "نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية"، وفقًا لرسالة من طبيب ترامب، شون باربابيلا.

وشُوهدت يد ترامب المصابة، التي بدت أحيانًا مغطاة بمكياج كثيف، عدة مرات هذا العام، بما في ذلك اجتماع ترامب في أغسطس مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، واجتماعه في فبراير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أرجع البعض أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يكون مصابًا بمرض مناعي يهدده، وظهر ذلك على يده التي عطاها بمساحيق التجميل أو الضمادات.

