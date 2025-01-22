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بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

نجل الرئيس الأمريكي
نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

بعد يوم واحد من تنصيب والده دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تم ترشيح نجله بارون للعمل في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مع فريق "نيويورك نيكس".

ويبلغ طول بارون البالغ من العمر 18 عاما، 2.06 متر. ويعتقد الممثل الكوميدي ومشجع "نيكس" مايكل رابابورت أن فريقه يجب أن يمنح بارون فرصة في الملعب

قال رابابورت في مقطع فيديو على منصة "إكس": "مع Big Body Barron، إنه الرجل المطلوب.. كنت أفكر بينما كان بارون هناك، يقف في الخلف، ضخما، يجب على نيكس توقيع عقد معه لمدة 10 أيام، ومعرفة ما سيحصل عليه".

ولفت إلى أن "لاعب الوسط في الفريق ميتش روبنسون لن يعود في أي وقت قريب، نحن بحاجة إلى رجل طويل آخر في هذا المنصب. يبدو أن لديه لمسة ناعمة".

وبارون، الذي التحق بمدرسة الثانوية، لا يعتقد أن لديه خلفية في كرة السلة.

كما رفض والده فكرة لعب كرة القدم الأمريكية خلال مقابلة أجريت معه في عام 2019، قائلا إنه سيواجه "صعوبات" في السماح لابنه بالمشاركة في هذه الرياضة، مضيفا: "أنا لا أحب التقارير التي أرى أنها تتعلق بكرة القدم، أعني أنها رياضة خطيرة وأعتقد أنها صعبة حقا".

على النقيض من ذلك، لعب بارون كرة القدم، وانتشرت صوره على أرض الملعب على نطاق واسع.

وبارون، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاما في ذلك الوقت، كان من مشجعي كرة القدم ويقال إنه لعب لفريق الشباب في العاصمة.

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