المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بحيازة سلاح في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بحيازة عاطل لسلاح ناري وذخيرة بقصد ترويع المواطنين واستخدامه في التشاجر، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر جهوده عن صحة المعلومات الواردة.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و3 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكشف تقرير الأدلة الجنائية للسلاح المضبوط أنه سليم وصالح للاستخدام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

واعترف المتهم بحيازته السلاح الناري بقصد استخدامه في التشاجر مع آخر بينهما خلافات مالية.

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقا للقانون.

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.

