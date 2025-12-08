"الإصلاح والنهضة" يختار النائب محمد إسماعيل أمينا عاما ونائبا لرئيس الحزب

18 حجم الخط

أعلن حزب الإصلاح والنهضة تعيين النائب محمد إسماعيل أمينا عاما ونائبا لرئيس الحزب.

وقال حزب الإصلاح والنهضة في بيان: إنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۷ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والنهضة، وبناء على ما تم عرضه، قرر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس الحزب الآتي:

المادة الأولى: يعين النائب محمد إسماعيل أمينا عاما ونائبا لرئيس حزب الإصلاح والنهضة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة الثالثة: ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

