الأحد 13 يوليو 2025
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سياسة

رئيس الإصلاح والنهضة: نظام انتخابات مجلس النواب الحالي محبط

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن السياسة ليست منفصلة عن حياة المواطن اليومية كما يتصور البعض، موضحًا أن اختيار الناخبين لممثليهم في البرلمان له أثر مباشر على قضاياهم المعيشية مثل الإيجار، الأسعار، والتعليم، والصحة.

وأشار إلى أن البرلمان السابق لم ينجح في لعب دور الوسيط الحقيقي بين الدولة والمواطن، بسبب ما وصفه بـ "فجوة كبيرة وغير مبررة" في منظومة الاختيار.

غياب المشتري الرشيد والوعود الانتخابية

وأوضح عبد العزيز أن المشكلة تكمن في اختيارات المواطن نفسه، مشيرًا إلى أن "الكوادر السياسية مازالت لا تُباع"، والمواطن ليس "المشتري الرشيد"، لأنه غالبًا ينخدع بإعلانات أو وعود انتخابية لا تخدم مصالحه الحقيقية.

وأكد خلال لقائه ببرنامج “المفاوض” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عز الدين، أن بناء وعي سياسي يربط بين اختيار النائب الكفء وتحسين الحياة اليومية هو ضرورة، مشيرًا إلى وجود وعي بالأمن القومي نتيجة تراكمات تاريخية، لكنه لا يوازيه وعي باختيار من يمثله تشريعيًا واقتصاديًا.

 

الأحزاب يجب أن تصبح "مدارس وعي"

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز أن الأحزاب السياسية لا يجب أن تكتفي بالشعارات، بل يجب أن تتحول إلى "مدارس فكرية" و"مصانع للكوادر" القادرة على تقديم بدائل حقيقية، سواء عبر تولي السلطة أو تقديم برامج ملموسة لحل المشكلات.

وأوضح أن تأسيسه لحزب الإصلاح والنهضة جاء بدافع وجود "مشروع متكامل" لرؤية مستقبلية تأخذ مصر نحو نهضة شاملة، مستشهدًا بتجارب دول مثل تركيا والبرازيل التي اعتمدت على القيادة، والخطط الواضحة، وصبر الشعوب.

الدراما والإعلام أدوات بناء وعي

ودعا عبد العزيز إلى تفعيل دور الإعلام والفن والدراما في بناء الوعي العام، موضحًا أن لها تأثيرًا هائلًا في وجدان الشعوب، مثلها مثل مناهج التعليم تمامًا.

 

133 مشكلة في "كتالوج الحوار الوطني"

وأشاد بالحوار الوطني، واصفًا إياه بأنه إنجاز مهم أتاح تحديد 133 مشكلة رئيسية تواجه الدولة المصرية، موضحًا أن الحوار نقل السياسة من "منطقة الخطاب" إلى "منطقة البرامج" وفتح الباب أمام الأحزاب لتقديم حلول حقيقية.

 

تحفظ على النظام الانتخابي الحالي

وعن الانتخابات المقبلة لـ مجلس النواب، أبدى عبد العزيز تحفظه على النظام الانتخابي الحالي، معتبرًا أنه يُسبب إحباطًا كبيرًا في المشاركة السياسية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة الاشتباك مع الواقع والمشاركة لتقديم البدائل والمشروع الإصلاحي.

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