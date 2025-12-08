بنك مصر يعزز فرص الاستثمار لعملائه ويقدم مزايا تنافسية

18 حجم الخط

يواصل بنك مصر دعم المستثمرين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار في الاسهم التي توفّر حلولًا مرنة تتناسب مع مختلف مستويات المخاطرة والأهداف المالية، وتمتاز هذه الصناديق بتنويع أصولها بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، إضافة إلى خيارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدار الصناديق بواسطة شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول - الذراع الاستثماري لبنك مصر، كما يقدّم البنك ميزة إضافية خلال الفترة الحالية تتمثل في إلغاء عمولات الاسترداد لفترة محدودة.

استقرار أدوات الدخل الثابت

يأتي الصندوق الأول كخيار مثالي للمستثمر الباحث عن توازن يجمع بين عوائد الأسهم واستقرار أدوات الدخل الثابت، حيث يخصّص 70% من أمواله للاستثمار في الأسهم و30% للأدوات ذات العائد الثابت، هذا المزج يُحقق تنويعًا فعّالًا للمحفظة ويتيح للمستثمر الاستفادة من حركة السوق مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية

أما الصندوق الثاني يستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، ويتميّز بإتاحة الشراء والاسترداد اليومي، إلى جانب الاسترداد دون أي عمولات، ويعتمد الصندوق على تنويع محفظته عبر قطاعات مختلفة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

بالنسبة لصندوق الحصن فيبرز كاختيار مناسب للراغبين في استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يستثمر في الأسهم وفق ضوابط شرعية واضحة وتحت إشراف لجنة رقابة شرعية متخصصة، مع إتاحة الشراء يوميًا والاسترداد أسبوعيًا.

بينما يخاطب صندوق العمر المستثمر الأكثر تحفظًا، فهو يوجّه 30% فقط من أمواله نحو الأسهم، بينما يخصص 70% للسندات الحكومية وأذون الخزانة، بما يحقق مستوىً مرتفعًا من الأمان والاستقرار، ويمتاز الصندوق بإمكانية الشراء بنظام “الباقات” التي يمكن تقسيط قيمتها، بالإضافة إلى الاسترداد أسبوعيًا، مع ضمان رأس المال بعد ثلاث سنوات.

هذا ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.