735 مرشحا يتنافسون في انتخابات فرعيات المحامين المرحلة الثانية، 57 على مقعد النقيب

تستعد نقابة المحامين لمرحلة انتخابية حاسمة من المتوقع أن تشهد تنافسًا واسعًا في مختلف النقابات الفرعية، وسط إجراءات منضبطة لضمان الشفافية، تمهيدًا لانتخابات تُجسّد إرادة جموع المحامين في مصر.

انتخابات الفرعية للمحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين انتهاء استقبال وفحص ملفات الترشح الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية، مؤكدة أن سير الإجراءات تم بسلاسة والتزام من جميع المتقدمين، تمهيدًا لانطلاق مرحلة الطعون وفق الجدول الزمني المعلن.



النقابات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات النقابات الآتية: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، السويس، أسوان.



إحصائيات المرحلة الثانية: 750 ملفًا مسحوبًا و730 مستوفيًا

وفقًا لبيان النقابة، فقد تم سحب: 80 ملفًا على مقعد النقيب، و123 ملفًا على مقعد الشباب، و547 ملفًا على مقاعد العضوية، بإجمالي 750 ملفًا.

وتقدم فعليًا: 78 مرشحًا على مقعد النقيب، و121 مرشحًا على مقعد الشباب و536 مرشحًا على مقاعد العضوية وبإجمالي 735 مرشحًا.



وبعد الفحص، تم استبعاد 5 ملفات لعدم استيفاء شرط المدة القانونية، ليصبح إجمالي المرشحين المستوفين: 77 لمقعد النقيب،121 لمقعد الشباب، 532 لمقاعد العضوية، بإجمالي 730 مرشحًا.

نشر الكشوف الأولية وفتح باب الطعون

نشرت النقابة، السبت الماضي، الكشوف الأولية للمرشحين 2025 على الموقع الرسمي ومقر النادي النهري بالمعادي، وبدأت تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات اعتبارًا من الأحد 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، على أن يتم الفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية الخميس 11 ديسمبر 2025.

مواعيد كشوف الناخبين

أعلنت النقابة أنها ستنشر كشوف الناخبين يوم السبت 13 ديسمبر 2025، على أن تُقبل الطعون على هذه الكشوف يوم الأحد 14 ديسمبر، ويتم الفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر.

موعد الانتخابات وإعادة الاقتراع

تنعقد الجمعية العمومية لانتخابات المرحلة الثانية يوم السبت 31 يناير 2026، وتُجرى جولة الإعادة يوم السبت 14 فبراير 2026.

وستعلن النقابة النتائج فور الانتهاء من عمليات الاقتراع والفرز، مع فتح باب التظلمات على النتائج لمدة 15 يومًا.

شروط الترشح

وتنص أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على مجموعة واضحة من الشروط الواجب توافرها في المترشحين. فمنصب النقيب الفرعي يتطلب القيد بجدول الاستئناف، ومرور عشر سنوات على القيد، وسداد الاشتراكات المتأخرة، وعدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية تتعلق بالشرف.

شروط الترشح لعضوية مجالس النقابات

كما يشترط للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية القيد بجدول المحامين المشتغلين ومرور خمس سنوات على القيد، مع توافر السيرة الحسنة. وتؤكد اللجان الانتخابية أن جميع الطعون التي يقدمها المرشحون تُفصل فيها خلال فترات زمنية قصيرة لضمان التزام الجدول الزمني.

عملية التصويت

وتتم عملية التصويت داخل مقار كل نقابة فرعية، حيث تُنشأ لجان اقتراع عدة وفق عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة. ويجري الاقتراع من خلال صناديق مخصصة ومؤمّنة، مع وجود مندوبين لكل مرشح داخل اللجان، ثم تبدأ عملية الفرز داخل اللجان نفسها عقب إغلاق الصناديق. وتعلن النتائج بشكل رسمي داخل مقر كل نقابة، مع رفع محاضر الفرز إلى النقابة العامة، التي تتولى اعتمادها بعد انتهاء فترة الطعون القانونية التي تمتد إلى 48 ساعة.

