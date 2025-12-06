عمومية المحامين توافق على زيادة المعاشات وعزل مراقب الحسابات (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية على عدد من البنود التي أقرها مجلس النقابة وتتعلق بالميزانية.

ووجه " عثمان" في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الفرز، الشكر لمجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، وجميع أعضاء المجلس على جهدهم البذول لانجاح الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، والتي أسفرت عن حضور ٤٠٤٠ عضو من أعضاء الجمعية العمومية والتي جاءت وفقا لكل بند على حدى كالتالي:

تعديل المعاش ٣٩٩٢ صوتا، الباطلة ٢٨ صوتا

اعتماد الميزانيات ٣٩٢٨ صوتا، الباطل ١١٢ صوتا

زيادة الدمغة ٣٩٥٣ صوتا، الباطلة ٨٧ صوتا

زيادة الاشتراك السنوي ٣٩٤٧ صوتا، الباطل ٩٣ صوتا

اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة ٣٨٩٧ صوتا، الباطلة ١٤٣ صوتا

عزل مراقب الحسابات الحالي، وتعيين آخر مع تقدير أتعابه ٣٩٣٤ صوتا، الباطلة ١٠٦ أصوات

وجاءت الأصوات وفقا لقبول البند أو رفضه كالتالي:



تعديل المعاش: ٣٦٧٦ والرفض ١١٦



اعتماد الميزانيات: الموافق ١٨٥٠ صوتا، غير الموافق ٢٠٧٨ صوتا

زيادة الدمغة: ٢٠٣٤ صوتا، غير الموافق ١٩١٩ صوتا

زيادة الاشتراك السنوي: الموافق ١٩٨٦ صوتا، غير الموافق ١٩٦١صوتا

اعتماد رسم الدراسة: الموافق ٢٠٦٧ صوتا، غير الموافق ١٨٣٠ صوتا

عزل مراقب الحسابات وتعيين آخر: الموافق ٣٠٥٤ صوتا، غير الموافق ٨٨٠ صوتا.



وأكد "عثمان" شرفت اللجنة القضائية بالتعاون مع مجلس النقابة بإنجاز وإنجاح الجمعية العمومية ومراعاة إرادة اعضاء الجمعية، من حيث التصويت لكل بند على حدة، وهو ما عبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الجمعية العمومية، موضحًا أن البند الذي يبطل لا يؤثر على باقي البنود.

