رئيس الأوبرا يهنئ هند أنور بعد فوزها بالمركز الثالث في مهرجان نسيج الفن بالدوحة

هنأ الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية الواعدة هند أنور عبد العزيز الطالبة بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور محمد عبد الستار فصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام بعد فوزها بالمركز الثالث فى المسابقة المصاحبة للمهرجان العربى الموسيقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة والذى أقيم بدولة قطر وحمل شعار (نسيج الفن | وَتَر) ونظمه مركز الشفلح للأشخاص ذوى الإعاقة.

رئيس الأوبرا: طالبة مركز المواهب نموذج ملهم ومشرف

وقال علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية إن فوز هند يعد إنجازًا جديدًا للإبداع المصرى، مشيرا إنه انعكاس إيجابي لنتائج خطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من أصحاب الهمم.

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية أن ذوى القدرات الخاصة جزء أصيل من نسيج المجتمع واصفًا هند بإحدى النماذج المشرفة والملهمة، مؤكدًا أن الإنجاز يؤكد قدرة الفن إبراز الإمكانات الحقيقية لكل فرد رغم التحديات التي يواجهها.

المشاركون المصريون في المهرجان العربى الموسيقى الأول لذوى الإعاقة

شهدت فعاليات المهرجان العربى الموسيقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة مشاركة كل من هبة ربيع السيد، ستيفن رومانى رؤوف، عاطف محمد عبد اللطيف، أميرة عزت فوزى إلى جانب الفائزة هند أنور وجميعهم من الدارسين بفصول ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بالأوبرا وأقيمت الفعاليات على مسرح U VENUE بالعاصمة القطرية الدوحة واحتضنت متنافسين من مختلف الدول العربية.

