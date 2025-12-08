الالتزامات الدولارية المطلوبة من مصر خلال 2026.. 50 مليار دولار واستحقاق مصيري أمام الحكومة.. فاتورة النصف الأول التحدي الأكبر.. واستهلاك الاحتياطي النقدي أبرز مخاوف الخبراء

18 حجم الخط

في الوقت الذي تتصاعد فيه حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، تسير الحكومة المصرية نحو تحدي كبير في معركتها مع الالتزامات الدولارية المطلوبة منها خلال 2026، حيث كشفت بيانات رسمية وتحليلات مؤسسات مالية دولية عن استحقاق مالي ضخم تبلغ قيمته حوالي 50 مليار دولار على مصر خلال العام المقبل.

الالتزامات الدولارية المطلوبة من مصر خلال 2026

يأتي هذا الاستحقاق في وقت تشكل فيه الالتزامات قصيرة الأجل، وخاصة الودائع القابلة للسحب الفوري، تهديدا مباشرا للاستقرار المالي، مما يضع الاقتصاد المصري أمام أحد أصعب اختباراته في التاريخ الحديث، ولذلك فإن الأزمة لا تتمثل في ارتفاع قيمة الالتزامات، ولكنها في الطبيعة الخاصة بها والتوقيت، حيث مطلوب من الحكومة دفع نحو 24 مليار دولار في النصف الأول من العام فقط، مما يخلق ضغطا شهريا هائلا يقارب 8 مليارات دولار على ميزان المدفوعات.

مزيج من الديون والودائع عالية المخاطر

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر خلال 2026 يقترب من 50 مليار دولار، موضحا أنه لا تمثل هذه المبالغ ديونا تقليدية فحسب، بل تتكون من مزيج معقد عبارة عن ودائع ومبادلات عملة تشكل نحو 22.4 مليار دولار من إجمالي المبلغ، وهي أموال قابلة للتجديد أو السحب وفقا لقرار الدائنين، مما يضفي عليها طابعا سياسيا ومخاطر سيولة عالية.

خدمة الدين الخارجي المستحقة خلال 2025-2026

ووفقا للبنك المركزي المصري، تبلغ خدمة الدين الخارجي المستحقة خلال السنة المالية 2025 - 2026 نحو 31.9 مليار دولار، منها حوالي 1.02 مليار دولار فوائد، كما رفع البنك المركزي تقديراته لمدفوعات خدمة الدين في تقويم العام الميلادي 2026 إلى 29.18 مليار دولار.

وتتركز الضغوط الأكبر في النصف الأول من العام، حيث تصل الالتزامات المستحقة في الربع الأول وحدها إلى حوالي 23.96 مليار دولار، تشمل 13.6 مليار دولار ودائع ومبادلة عملة، وتبلغ الالتزامات في الربع الثاني نحو 12.3 مليار دولار، بينها 3.35 مليار دولار ودائع وعملات، وخلال النصف الثاني من العام، يتعين على مصر سداد نحو 14.6 مليار دولار، بينها 5.4 مليار دولار ودائع.

استهلاك الاحتياطي النقدي

يقدر محللون أن سداد استحقاقات النصف الأول من 2026 قد يستنفذ ما بين 80% إلى 100% من الاحتياطي النقدي الصافي الفعال للبلاد، مما يترك الاقتصاد دون درع كاف في مواجهة أي صدمات، حيث تأتي هذه الاستحقاقات الهائلة في سياق علاقة طويلة مع صندوق النقد الدولي بدأت عام 2016.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

ارتفع إجمالي الدين الخارجي المصري من حوالي 48 مليار دولار في 2015 إلى 161.2 مليار دولار في سبتمبر 2025، كما ارتفعت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين إلى 19.2% بنهاية مارس 2025، مما يزيد مخاطر إعادة التمويل.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التمويلية التي ستواجهها الدولة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل وتفاوتها الشهري، بما يستوجب استراتيجيات واضحة لإدارة التدفقات النقدية والاحتياطي الأجنبي خلال هذه الفترة.

برنامج مع صندوق النقد

ولا تزال مصر مرتبطة ببرنامج التمويل الممدد مع صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار حتى أكتوبر 2026، جيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن نية عدم التعاون مع صندوق النقد الدولي بعد هذا التاريخ، وهو تصريح يراه بعض الخبراء غير واقعي في ظل الهيكل الحالي للاقتصاد.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تواجه فيه مصر عام 2026 اختبارا مصيريا يتجاوز مجرد سداد ديون، ليكون اختبارا لقدرة الاقتصاد على توليد العملة الصعبة بدلا من استهلاكها، وللحفاظ على هامش للسيادة الاقتصادية في مواجهة التزامات سائلة وعابرة للحدود، والنجاح في تجاوز هذا العام لن يعتمد على القدرة على الاقتراض مجددا، بل على إجراء إصلاحات هيكلية حقيقية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي، وهو الطريق الوحيد لضمان الاستدامة وتقليل الحساسية لتقلبات الأسواق الخارجية.

