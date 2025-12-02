أبرزها الديون، تركة ثقيلة أمام رئيس حزب الوفد القادم

18 حجم الخط

تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير المقبل وسط استعدادات كبيرة للمرشحين لخوض معركة يناير المقبل.

ورغم كل هذه الاستعدادات للمنافسة على منصب رئيس أقدم الأحزاب السياسية إلا أن رئيس حزب الوفد المقبل تنتظره تركة ثقيلة للغاية وتحديات كبيرة ومن أبرز هذه الأمور الصعبة ديون الوفد المتراكمة على مدار سنوات سابقة منذ عهد رئيس حزب الوفد الأسبق الدكتور السيد البدوى.

وصلت الديون إلى 120 مليون جنيها وهو مبلغ مخيف للغاية تركة ثقيلة تجعل من يفكر فى الترشح دراسة الأمر أكثر من مرة وخاصة أنه سيكون المسؤول الأول عن الحزب على الرغم من الوجه الكبير له إلا أن الديون صعب تسديدها بين يوم وليله.



الديون بدأت منذ عهد رئيس حزب الوفد الأسبق الدكتور السيد البدوى الذى أعلن أنها بسبب خسائر الجريدة ولم يكن هو السبب فيها ولكنها تراكمت بعد ذلك من رئيس حزب لآخر حتى وصلت إلى هذا الحد المخيف للغاية.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن ديون الحزب تجاوزت 120 مليون جنبها، لافتا إلى أن هذه الديون لم تتراكم خلال فترة رئاسته للحزب بل ورثها عن الإدارات السابقة.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو": الحزب كان يمتلك رصيدا يقدر بـ 100 مليون جنيه تم إنفاقها قبل توليه المسئولية، ولم أكن سببا فى هذه الديون بل تسلمت الحزب وهي قائمة بالفعل.

لم تكن الديون فقط هى التركة الثقيلة والصعبة فهناك أيضا انقسامات كبيرة داخل بيت الأمة وخاصة فى عهد الدكتور عبد السند يمامة الذى طالبوه أكثر من مرة بالرحيل عن رئاسة بيت الأمة حيث يعد استكماله لمدته معجزة كبيرة وسط التحديات الكبيرة التى واجهها يمامه والقرارات الصعبة التى اتخذها وهو رئيس للحزب.

وهناك أيضا ملف المفصولين من الحزب سيكون فتحه طبيعيا مع رئيس الحزب الجديد ناهيك عن المطالبات الحالية أيضا على تعديل لائحة الحزب الداخلية لتحديد صلاحيات كل سلطة داخل بيت الأمة.



وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

