في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

18 حجم الخط

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في مثل هذا اليوم، الموافق السابع من ديسمبر عام 2019.

ومنح الرئيس السيسي الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضة من الطبقة الأولى تقديرا لهذا الفريق الذي أسعد المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية للمرة الأولى التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019 والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي كانت قد تأجلت عاما بسبب جائحة كورونا.

تفاصيل كلمة الرئيس السيسي للجهاز الفني واللاعبين

وقال الرئيس موجها كلامه للفريق: إن اليوم شهد تكريم 99 رياضيا من مختلف الألعاب، ولكن أنتم لكم تكليف خاص لأن كل المصريين في انتظاركم في طوكيو.

وأضاف الرئيس في كلمته للجهاز الفني واللاعبين أنه ليس هناك حلم يتحقق بالصدفة وإنما الحلم يتحقق بالجهد والعرق والتدريب والإخلاص والأمانة، وقال: إن كل الإمكانيات للفريق الذي أسعد المصريين، وفي نهاية كلمته قال الرئيس:" شكرا لكم باسمي واسم كل المصريين الذين أسعدتموهم".

وحضر مراسم استقبال الرئيس للفريق، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الوقت.

يذكر أن المنتخب الأولمبي لعب 10مباريات دولية ما بين رسمية وودية خلال موسم 2019 -2020، حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مباراه واحدة، وأحرز 19 هدفا ودخل مرماه 6 أهداف، وكان آخر المباريات لقاء المنتخب البرازيلي حامل لقب الدورة الأولمبية بريودي جانيرو 2016، حيث حقق المنتخب الأولمبي فيه الفوز 2-1، ليكون الفوز الأول للكرة المصرية على نظيرتها البرازيلية على مدار التاريخ الكروي.

تصريحات شوقي غريب بعد تكريم الرئيس السيسي

وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على أنه حصل على العديد من الأوسمة سابقا كلاعب ومدرب، ولكن تكريم المنتخب الأولمبي وتكريم فخامة الرئيس السيسي له مذاق خاص لأنه أول تكريم كمدير فنى للمنتخب بعد تحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة على أفضل المنتخبات الأفريقية.

وأشار إلى أنه وجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم كلمات الرئيس التي جاءت من القلب لتحفزهم على الظهور بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية في المحافل الدولية.

وحصد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، نوفمبر 2019، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

كما حصد منتخبنا الوطني كل الجوائز الفردية في البطولة فضلا عن التأهل بجدارة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تتويج المنتخب الأولمبي

ونجح المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2/1، أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي.

مشوار المنتخب الأولمبي

حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته، بعدما حقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مبارياته الخمسة التي خاضها في البطولة دون تعادل أو هزيمة ليحقق أبناء شوقي غريب إنجازا كبيرا.

دور المجموعات بأمم أفريقيا تحت 23 سنة

وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مباراته الأولى بدور المجموعات على منتخب مالي بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد هداف البطولة.



وفي المباراة الثانية حقق المنتخب الأولمبي الفوز 3/2 على منتخب غانا، حيث تقدم منتخب غانا مرتين 1/0 و2/1 على الفراعنة الصغار، ولكن أبناء شوقي غريب نجحوا في تحول تأخرهم مرتين إلى فوز في النهاية والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة قبل مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة بدور المجموعات.



وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الكاميرون، حقق الفراعنة الفوز 2/1 ليطيح بالكاميرون من البطولة والتأهل أول مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا

حقق الفراعنة الصغار الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 والتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ليحقق المنتخب الأولمبي الهدف الأول له في البطولة وهو التأهل إلى البطولة الأكبر قبل اللعب على البطولة القارية.

نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

وتوج منتخب مصر الأولمبي باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار بعد الفوز 2/1، حيث احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1، إلا أن رمضان صبحي قائد المنتخب واحسن لاعب في البطولة نجح في إحراز هدف البطولة في الدقيقة 114 من عمر المباراة.

جوائز البطولة

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، بلقب هداف البطولة.



​كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.كما فاز الكابتن شوقي غريب بلقب افضل مدير فني في البطوله وفاز المنتخب الوطني الاولمبي بكأس الروح الرياضيه



كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدير فني في البطولة.

وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.