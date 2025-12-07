الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين ألاسكا وكندا

زلزال يضرب الحدود
زلزال يضرب الحدود بين ألاسكا وكندا، فيتو
18 حجم الخط

ضرب  زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر منطقة نائية قرب الحدود بين ألاسكا ومنطقة يوكون الكندية. 

ولم يصدر أي تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد حوالي 370 كيلومترًا شمال غرب جونو، بألاسكا، و250 كيلومترًا غرب وايت هورس، في يوكون.

وفي وايت هورس، قالت الرقيب كاليستا ماكلويد من الشرطة الكندية الملكية إن المركز تلقى مكالمتين على رقم 911 بشأن الزلزال.

وقالت ماكلويد: "تم الشعور به بالتأكيد". 

وأضافت "هناك الكثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شعر به الناس".

وقالت أليسون بيرد، عالمة الزلازل في الموارد الطبيعية الكندية، إن الجزء من يوكون الأكثر تأثرا بالهزة يضم جبالا خلابة وعدد قليل من السكان.

وتابعت بيرد: "أفاد معظم السكان بسقوط أشياء من على الرفوف والجدران". وأضافت "لا يبدو أننا رأينا أي شيء بشأن الأضرار الهيكلية".

وقالت بيرد إن أقرب مجتمع كندي إلى مركز الزلزال هو هاينز جانكشن، على بعد حوالي 130 كيلومترًا. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد سكان يوكون في عام 2022 بـ 1018 نسمة.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 91 كيلومترًا من ياكوتات بولاية ألاسكا، التي يبلغ عدد سكانها 662 نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 10 كيلومترات، وتبعته هزات ارتدادية أصغر متعددة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال قوي الحدود بين ألاسكا ومنطقة يوكون الكندية منطقة يوكون الكندية الاسكا تسونامي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وايت هورس

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه المختلفة

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads