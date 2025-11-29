السبت 29 نوفمبر 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز الحدود بين المكسيك وجواتيمالا

إجلاء سكان بعد إعلان الزلزال
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم السبت، أن زلزالًا قوته 5.8 درجة، على مقياس "ريختر"، هز الحدود بين المكسيك وجواتيمالا.

وذكر "المركز الألماني" أن الزلزال المرصود وقع على عمق 160 كيلومترًا.

من جهتها، قالت صحيفة "إل يونيفرسال" إن الزلزال ضرب منطقة شمال شرق بلدة "بيليساريو دومينجيز" التابعة لمدينة "هويكستلا"، وشعر به سكان معظم أنحاء ولاية "تشياباس" جنوب غرب المكسيك.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن سكانًا في "جواتيمالا"، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وتحدها المكسيك من الشمال والغرب، شعروا بالزلزال.
 

الحدود بين المكسيك وجواتيمالا المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض زلزال

