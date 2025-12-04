الخميس 04 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

زلزال
زلزال
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة دايتون بـ ولاية نيفادا.

زلزال بقوة 5.8 درجة يهز الحدود بين المكسيك وجواتيمالا

في سياق متصل، أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، الأسبوع الماضي، أن زلزالًا قوته 5.8 درجة، على مقياس "ريختر"، هز الحدود بين المكسيك وجواتيمالا.

وذكر "المركز الألماني" أن الزلزال المرصود وقع على عمق 160 كيلومترًا.

معظم أنحاء ولاية "تشياباس" جنوب غرب المكسيك

من جهتها، قالت صحيفة "إل يونيفرسال" إن الزلزال ضرب منطقة شمال شرق بلدة "بيليساريو دومينجيز" التابعة لمدينة "هويكستلا"، وشعر به سكان معظم أنحاء ولاية "تشياباس" جنوب غرب المكسيك.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن سكانًا في "جواتيمالا"، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وتحدها المكسيك من الشمال والغرب، شعروا بالزلزال.

