البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025
اختتم البنك التجاري الدولي (CIB) برنامجه السنوي للتدريب الصيفي لعام 2025، وذلك بإقامة حفل ختام بحضور عدد كبير من خريجي البرنامج، وشركاء نجاح البرنامج من مختلف الجامعات  والأكاديميات الدولية، مما يمثل إنجازًا هامًا نحو أحد الاهتمامات الاستراتيجية للبنك، وانعكاسًا مباشرًا لالتزام البنك التجاري الدولي الراسخ بتنمية الشباب.

برنامج التدريب الصيفي لعام 2025

وقد شهد برنامج البنك التجاري لهذا العام مشاركة أكثر من 12,000 طالب جامعي من جميع أنحاء مصر، ليؤكد مجددًا على تفاني البنك التجاري الدولي في رعاية الجيل القادم من القادة الماليين وخلق فرص لمهن مؤثرة سواء داخل القطاع المصرفي أو عبر الاقتصاد الأوسع.

وقد ​تم تصميم البرنامج البنك التجاري الدولي، الذي استمر لعدة أسابيع، بعناية فائقة بالتعاون مع أكثر من 16 شريكًا دوليًا بهدف سد الفجوة بين النظرية الأكاديمية والممارسة المهنية، حيث قدم للمتدربين وحدات تدريبية مكثفة عبر مجالات مصرفية حيوية، تحت شعار "الاستدامة والتمويل المستدام"، كونه أحد محاور الاهتمام الوطنية الأساسية في الفترة القادمة، استكمالًا للتوجهات المحلية والعالمية.

 

​احتفل حفل الختام بالإنجاز الجماعي للمتدربين والمساهمات القيّمة لشركاء البنك التجاري الدولي رفيعي المستوى، وتضمن الحفل جلسات تفاعلية  وتبادل خبرات لإنارة الطريق للمتدربين نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، مما خلق جوًا لا يُنسى من الحماس.

