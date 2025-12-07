الأحد 07 ديسمبر 2025
بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بجمصة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بميدان الكنيسة في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية

إصابة 3 أشخاص في تصادم بجمصة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بحادث تصادم ميكروباص في موتوسيكل بميدان الكنيسة في مدينة جمصة

انتقلت قوة أمنية  وسيارتا إسعاف إلي موقع الحادث بشارع الكنيسة بمدينة جمصة، وتبين إصابة 3 أشخاص. وكشف مصدر طبي جري نقلهم لمستشفي جمصة المركزي.

أسماء المصابين في الحادث 

 

 

وتبين أن المصابين هم أحمد م محمد ف 19 سنة ومقيم المحلة الكبرى بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، محمد ع م" 18 سنة المحلة الكبرى مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،"ياسين وال" 19 سنة ومقيم المحلة الكبرى باشتباه كسر بالفخذ.  

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

