الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنحٍ مفاجئ لمحامي المتهم في واقعة التعدي على أطفال مدرسة بالإسكندرية

وائل عباس
وائل عباس
18 حجم الخط

أعلن وائل عباس، المحامي بالنقض، تنحيه عن المرافعة في قضية عامل مدرسة الإسكندرية، وذلك قبل نظرها بـ24 ساعة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكّدًا أن قراره جاء بعد "يقين تام" بعدم استكمال المهمة، مفضلًا عدم الاستمرار لأسباب خاصة رفض الإفصاح عنها.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات الإسكندرية – الدائرة 19 – برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، غدًا، أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية التعدي على طلاب إحدى المدارس الشهيرة شرق المحافظة.

وكانت جهات التحقيق بالإسكندرية قد قررت حبس المتهم "س. خ. ر" لمدة 15 يومًا، لاتهامه بالتعدي الجسدي على أربعة طلاب بمرحلة رياض الأطفال في مدرسة خاصة معروفة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة، المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه ثان، يفيد تقدم أربع أسر ببلاغات ضد "جنايني" يعمل بمدرسة دولية شهيرة، متهمين إياه بالتعدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم اعتدى جسديًا على ثلاث فتيات وولد، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب تقنين الإجراءات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للجهات المختصة التي باشرت تحقيقاتها، وصولًا إلى إحالته للجنايات.

الاسكندرية محكمه جنايات الإسكندرية المستشار سمير علي محمد منتزه ثاني

