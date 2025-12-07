ضبط محطة وقود لتجميعها 28 ألف لتر سولار ومستودع بوتاجاز مخالف بالبحيرة

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد هِديّة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكبرة بمركز أبو المطامير أسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات لتجميعها ٢٨٦٠٠ لتر سولار بهدف إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

ضبط مستودع بوتاجاز والتحفظ على 240 أسطوانة بالبحيرة



كما قامت مديرية التموين بالبحيرة تم ضبط أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه ببيع أسطوانات غاز منزلية بأزيد من السعر الرسمي والتحفظ علي ٢٤٠ أسطوانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



محافظة البحيرة تؤكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بمراكز المحافظة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة – على تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددةً على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو إستغلال المواد البترولية المدعّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة مشددة على إستمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، مشددةً على مواجهة أي محاولات للغش أو الإحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة دون تهاون.

