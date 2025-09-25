لن يثنينا عن بناء الدولة، نواف سلام يعلق على إضائة صخرة الروشة بصورة نصر الله

قال رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، اليوم الخميس: ما حدث بمنطقة الروشة تصرف مستنكر ولن يثنينا عن بناء الدولة وما حدث انقلاب على التزامات الجهة المنظمة.

أحداث منطقة الروشة بلبنان

وأضاف نواف سلام: طلبت من وزراء الداخلية والدفاع والعدل توقيف الفاعلين بمنطقة الروشة، والسلطات أكدت بوضوح رفض أي صور ضوئية على صخرة الروشة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أضاء "حزب الله" وعدد كبير من مناصريه صخرة الروشة الشهيرة بالعاصمة بيروت بصور الأمين العام الراحل حسن نصر الله وعدد من الشخصيات الأخرى رغم القرار الحكومي بمنع ذلك.

إحياء للذكرى الأولى لاغتيال حسن نصر الله

وجاء الاحتفال بالتزامن مع إحياء للذكرى الأولى لمقتل الأمينين العامين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الذين اغتالتهما إسرائيل في الحرب الأخيرة على لبنان.

حيث بدأت الفعالية بوصول الزوارق البحرية من ميناء الأوزاعي، تلاها عزف الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة "الإمام المهدي" النشيد الوطني ونشيد "حزب الله" ثم مرثيةً للراحلَين.

وفي تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت بيروت، أضيئت صخرة الروشة بواسطة الليزر بالعلم اللبناني، وصورتا الأمينين الراحلين، إلى جانب شعار "إنا على العهد".

وحضر الفعالية مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والنائب أمين شري، إضافة إلى نواب وشخصيات وفاعليات وحشود كبيرة من مناصري الحزب، توافدوا قبل الموعد بكثير، وغص الشارع الرئيسي في الروشة بالوافدين وامتد جمعهم إلى الشوارع الموازية.

وردد المشاركون هتافات "لبيك يا نصر الله"، وتخلل الاحتفال بث أقوال نصر الله ومخاطبته جمهور المقاومة بـ"يا أشرف الناس".

