الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نواف سلام: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية والتهديد

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

قال نوف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن كلام الأمين العام لحزب الله يحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية.

وتابع: لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية والتهديد والتلويح بها مرفوضان تماما، كما لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا هو حديث مردود.

وقبل وقت سابق هدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، الحكومة صراحة، إذا أصرت على المضي في قرارها نزع سلاح الحزب، قائلًا إن الحكومة لن تستطيع سحب السلاح الحزب، لأنه "أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي"، مؤكدًا أن حزبه "ليس معزولًا أو محاصرًا، بل هو جزء من جبهة وطنية عريضة‏".‏

وأوضح قماطي خلال لقاء وفد حزب الله، مع الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب أن "الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكًا دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد‏" حسب وكالة الأنباء اللبنانية.‏

وهدد قماطي "بتصدي الشعب اللبناني كله للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مشيرًا إلى أن حزب الله ولد من رحم الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان"، داعيًا الحكومة "رغم سقوطها" حسب نص تصريحه إلى ما وصفه بـ"تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان‏".‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية حزب الله اللبناني رئيس الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة اللبناني لبنان

مواد متعلقة

غارتان إسرائيليتان استهدفتا دراجة في عيترون جنوبي لبنان

استهداف سيارة بجنوب لبنان، ومسئول إسرائيلي: سياسة شراء الهدوء مع حزب الله فشلت

لاريجاني: وحدة لبنان أمر في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

تشكيل مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

خدمات

المزيد

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads