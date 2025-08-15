نواف سلام: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية والتهديد

قال نوف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن كلام الأمين العام لحزب الله يحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية.

وتابع: لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية والتهديد والتلويح بها مرفوضان تماما، كما لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا هو حديث مردود.

وقبل وقت سابق هدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، الحكومة صراحة، إذا أصرت على المضي في قرارها نزع سلاح الحزب، قائلًا إن الحكومة لن تستطيع سحب السلاح الحزب، لأنه "أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي"، مؤكدًا أن حزبه "ليس معزولًا أو محاصرًا، بل هو جزء من جبهة وطنية عريضة‏".‏

وأوضح قماطي خلال لقاء وفد حزب الله، مع الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب أن "الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكًا دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد‏" حسب وكالة الأنباء اللبنانية.‏

وهدد قماطي "بتصدي الشعب اللبناني كله للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مشيرًا إلى أن حزب الله ولد من رحم الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان"، داعيًا الحكومة "رغم سقوطها" حسب نص تصريحه إلى ما وصفه بـ"تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان‏".‏

