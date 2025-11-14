رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع ميدانيا التعامل مع مياه الأمطار أثناء النوة (صور)

18 حجم الخط

قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة خلال النوة الحالية، بالإضافة إلى انتشار مُعدات الشركة في الشوارع والميادين، والاطمئنان على تعامل الفرق الميدانية مع تجمعات مياه الأمطار التي ظهرت ببعض المناطق خلال ساعات النوة.

وشدد رئيس الشركة على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، ومتابعة حركة المعدات أولًا بأول لضمان سرعة التدخل ورفع أي تجمعات للمياه بما يحافظ على السيولة المرورية ويمنع تأثر الحياة اليومية للمواطنين.

كما وجه فرق التشغيل بتكثيف المرور الميداني على مدار الساعة، والاستجابة الفورية لأي بلاغات من المواطنين من خلال غرفة الطوارئ التي تعمل بشكل مستمر.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على متابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة خلال موجات الطقس والعمل على تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطار صُنفت "غـزيـرة" على كافة المناطق، وتناشد شركة الصرف الصحي أهالي الإسكندرية بالإتصال علـى رقم الخط الساخن، «١٧٥»، للإبلاغ عن أي تجمُعات لمياه الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.