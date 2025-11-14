الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع ميدانيا التعامل مع مياه الأمطار أثناء النوة (صور)

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة خلال النوة الحالية، بالإضافة إلى انتشار مُعدات الشركة في الشوارع والميادين، والاطمئنان على تعامل الفرق الميدانية مع تجمعات مياه الأمطار التي ظهرت ببعض المناطق خلال ساعات النوة.

 

ارتفاع السلفات والنترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات للتعامل مع حالة الجو غير المستقرة

وشدد رئيس الشركة على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، ومتابعة حركة المعدات أولًا بأول لضمان سرعة التدخل ورفع أي تجمعات للمياه بما يحافظ على السيولة المرورية ويمنع تأثر الحياة اليومية للمواطنين.

 

كما وجه فرق التشغيل بتكثيف المرور الميداني على مدار الساعة، والاستجابة الفورية لأي بلاغات من المواطنين من خلال غرفة الطوارئ التي تعمل بشكل مستمر.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على متابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة خلال موجات الطقس والعمل على تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطار صُنفت "غـزيـرة" على كافة المناطق، وتناشد شركة الصرف الصحي أهالي الإسكندرية بالإتصال علـى رقم الخط الساخن، «١٧٥»، للإبلاغ عن أي تجمُعات لمياه الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس سامي قنديل الأمطار الصرف الصحي

مواد متعلقة

ارتفاع السلفات والنترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات للتعامل مع حالة الجو غير المستقرة

اشتباكات مسلحة بـ"الهاون والرشاشات" في 4 بلدات بالسويداء السورية

الأكثر قراءة

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق في حادث مروع بالتجمع الخامس

سعر السمك اليوم، البلطي "يوم فوق ويوم تحت" وانخفاض البوري وقشر البياض 10 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

بعد مد المدة، موعد انتهاء عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

استشاري يكشف فوائد مذهلة للماء بالليمون ومدى علاقته بمكافحة السرطان

بـ 330 مليون دولار، أمريكا تزود تايوان بقطع غيار طائرات مقاتلة والصين تتحرك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية