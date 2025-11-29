رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع أعمال التحليل والجودة مع قطاع المعامل

18 حجم الخط

عقد المهندس سامى قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع المعامل، والذي يضم الإدارات العامة لـ"المعامل المركزية، الجودة، البحوث والتطوير، البيئة، المأمونية، ومعامل المحطات"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة التحاليل والرقابة داخل الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة عددًا من الموضوعات الحيوية، شملت تحليل عينات الصرف الصناعي ودورها في إحكام الرقابة على الشركات والمنشآت الصناعية، ومتابعة جودة السيب النهائي بمحطات المعالجة للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، إضافة إلى خطط المأمونية ورفع كفاءة منظومة التأمين المائي لضمان استمرارية الخدمة.

كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية واحتياجات كل إدارة داخل القطاع، إلى جانب دور قطاع المعامل في دعم جهود التنمية المستدامة، عبر تطوير أساليب التحليل والرقابة وتحسين الأداء التشغيلي.

وأكد المهندس "سامي قنديل" خلال اللقاء أهمية الدور المحوري لقطاع المعامل في ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة مواصلة العمل وفق أحدث معايير الجودة والبيئة.

وكان قد عقد المُهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومُهندسي قطاع المعالجة بمحطة التنقية الشرقية، وذلك ضمن جولات المتابعة المستمرة للقطاعات الحيوية بالشركة، بهدف الوقوف على سير العمل واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات داخل القطاع.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس قطاع المعالجة ومديرو العموم الوضع التشغيلي الحالي لمحطات المعالجة الـ 21 التابعة للشركة، وما تم تحقيقه من تطور في معدلات التشغيل، إضافة إلى مؤشرات الجودة النهائية لمياه الصرف المعالجة.

واستمع "قنديل" إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، سواء المتعلقة بالتشغيل أو الصيانة أو ظروف العاملين، حيث تمت مناقشة عدد من الحلول العاجلة والمتوسطة الأجل لضمان استدامة العمل ورفع كفاءته.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية الجهود التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة توفير التدريب المستمر والدعم اللازم لهم، وتهيئة بيئة عمل آمنة تضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.

كما شدد المهندس سامي قنديل، على الدور المحوري لعمليات المعالجة في تنفيذ استراتيجية الشركة للحفاظ على البيئة، قائلًا: "قطاع المعالجة ليس مجرد مرحلة تشغيلية، بل هو خط الدفاع الأول عن بيئتنا ومواردنا المائية، وإن جودة مياه الصرف المعالجة تنعكس مباشرة على صحة المواطنين ونقاء الشواطئ والموارد الطبيعية".

وأضاف أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات وتعزيز كفاءة المحطات، بما يضمن استمرار ريادة الإسكندرية في الأداء البيئي.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات واضحة بوضع خطة عمل زمنية لتنفيذ المقترحات والحلول المطروحة، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لقطاع المعالجة، دعمًا لتحقيق أهداف الشركة واستدامة خدماتها.

