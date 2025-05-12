نشوب حريق في الغابة الشجرية بقنا

نشب حريق داخل الغابات الشجرية، في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل الغابات الشجرية في قرية الجبلاو مركز قنا.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل الغابات الشجرية في قرية الجبلاو دون وجود أي إصابات بشرية، وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

فيما انتقل رجال الوحدة المحلية لمجلس قروي الجبلاو إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.