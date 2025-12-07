الأحد 07 ديسمبر 2025
سياسة

لخروجه عن مبادئ الحزب، الجبهة الوطنية يفصل مرشح دائرة أرمنت بالأقصر

أصدر عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرارا بفصل محمد عوض المرشح لمجلس النواب عن دائرة أرمنت بالأقصر، من عضوية وكافة تشكيلات الحزب؛ بسبب عدم التزامه الحزبي وخروجه عن قيم ومبادئ الحزب، عبر تنازله عن الترشح قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات، وذلك دون موافقة قيادات الحزب.

 

وكان رئيس حزب الجبهة الوطنية، قد علق على الإشكاليات التى واجهت الحزب فى اختياراته فى انتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن ترشيحات الحزب في مجلس النواب، سواء القائمة أو على المقاعد الفردية اتسمت بالتنوع والقدرة على التفاعل مع الشارع والكفاءة والشعبية، وأن المشكلة الكبرى التي واجهت الحزب خلال عملية الاختيار تمثلت في زيادة عدد القيادات عن المقاعد المخصصة للحزب في القائمة، أو حتى تلك المقاعد الفردية التي قرر الحزب خوض الانتخابات عليها في تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب.

وأشار إلى أن ذلك يعكس كثرة القيادات ذات الكفاءة والمؤهلة لأداء برلماني متميز.

نظرة مختلفة للأداء في مجلس النواب

وشدد الجزار خلال اجتماعه مع بعض قيادات الحزب على أن الجبهة الوطنية له نظرة مختلفة للأداء في مجلس النواب، حيث يعتبر أن كل قيادات الحزب نوابا، ومشاركين في صياغة التشريعات والرقابة من خلال اللجان المركزية ولجان وتشكيلات المحافظات، لأن الأداء النيابي سيعكس أفكار وتوجهات قيادات الحزب في كافة القضايا وأن نائب الحزب لن يعمل بمفرده بل سيعبر عن هذه التوجهات والأفكار لما يضمه الحزب من كفاءات كثيرة "في مطبخ" نوعي لكافة القضايا واللجان.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن توجهات المؤسسين منذ البداية وخطابهم أعلن بوضوح فكرة المشاركة وعدم السعي للأغلبية في الانتخابات الحالية، موضحا أن هناك جهدا كبيرا ومتراكما يتطلب بذله من أعضاء وقيادات الحزب لخوض الانتخابات بعدد أكبر من المرشحين وهو ما قد يتحقق الانتخابات المقبلة. 

