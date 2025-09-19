الجمعة 19 سبتمبر 2025
ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو وسلاحا ناريا بالأقصر

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر وله نشاط اتجار بالمخدرات بناحية نجع الخطباء دائرة البندر، وذلك عقب ورود معلومات مؤكدة حول نشاطه الإجرامي وغير المشروع.

سقوط عاطل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «ا.ا.ح» 33 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، وبحوزته سلاح ناري وحشيش من شابو، والسابق اتهامه فى عدد 17 قضية ما بين «سلاح - خطف- إستعمال قوة- شروع في قتل».

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من ضبط العاطل أثناء قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من المادة الكريستالية البيضاء "الشابو"، ومبلغ مالي وهاتف.

وبمواجهة المسجل خطر بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري وسيلة للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

