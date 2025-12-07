الأحد 07 ديسمبر 2025
سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان

طارق السويدان، فيتو
طارق السويدان، فيتو
أصدرت الجريدة الرسمية في الكويت مرسومًا يقضي بسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان.

سحب الجنسية من الداعية طارق سويدان

وجاء في المرسوم الصادر عن “قصر السيف”، والموقّع من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أنه بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر سحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، ومن اكتسبها معه بطريقة التبعية.

 موعد العمل بالمرسوم 

ولفت المرسوم إلى أنه على النائب الأول لـرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

